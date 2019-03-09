ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

「上帝的部落」粉紅仙境美呆了！司馬庫斯櫻花海綻放至3月底

ETtoday旅遊雲

▲司馬庫斯櫻花照（圖／網友魏英斌授權提供。）

▲司馬庫斯櫻花花海美翻。（圖／網友魏英斌授權提供。）

旅遊中心／綜合報導

有「上帝的部落」之稱的新竹泰雅族部落司馬庫斯，再次讓旅人驚豔，除了最知名的蔥鬱巨木群景觀，初春時2千株櫻花齊放陷入一片粉紅花海，成了賞櫻的隱藏秘密景點。今年228假期不少遊客已搶先上山，接下來3月換八重櫻綻放，想賞櫻要把握最後花期找個週末朝聖。

▲司馬庫斯櫻花照（圖／網友魏英斌授權提供。）

▲圖為2月中花況。（圖／網友魏英斌授權提供。）

司馬庫斯部落泰雅語稱為Smangus，海拔約1500公尺的山林裡蘊藏著豐富的自然寶藏，像是司馬庫斯巨木群千年紅檜、高低落差約20公尺的司立富瀑布、被族人稱作神秘谷的秘境等。其中每年最美的春日景象就屬櫻花季了，部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》在二月中拍下的司馬庫斯櫻花照，就位在巨木步道約兩公里半，當時昭和櫻花開七、八成已陷入一片粉紅，估計目前已進入櫻吹雪階段，三月底將由八重櫻接棒，現在上山依然能賞到櫻花美景。

▲司馬庫斯櫻花。（圖／部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲司馬庫斯被稱為上帝的部落。（圖／部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲司馬庫斯櫻花。（圖／部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲粉紅櫻花海預計美到3月底。

既然是仙境那可不是輕易就能到達的，司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村，唯一交通方式僅有自駕，從內灣出發大約需兩個半小時至三個小時，且馬庫斯道路在每日特定時段會採行單線管制。而櫻花季碰上近期山區道路正在進行路段改善工程，想上山又更加困難，每週一至週五進行全線封閉，只有週六對外開放且限制時段通行。

提醒想前往司馬庫斯的旅客需取得部落民宿訂房同意，於工區路口前下車採步行通過施工區域後，再以接駁方式進入部落，計畫上山的遊客務必事前先規劃好行程並與當地旅宿業者妥善聯繫後再上山。

＊以上圖片由部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》提供，請勿隨意翻拍以免侵權。

關鍵字： 司馬庫斯 賞櫻旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

奧地利最美小鎮2020年起採遊客管制

超浪漫！拉拉山賞櫻秘境免門票

營業到深夜！藏身民宅裡的甜點店

すき家新竹首家門市3/9正式開幕

宜蘭5大非吃不可鹹食小吃

台北大份量火鍋店有「牛奶泰迪熊」

最美星巴克台南「北歐風時尚合掌屋」

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂

日航新廉航ZIPAIR TOKYO明年開飛

台中藏在停車場裡的貨櫃屋深夜食堂

熱門行程

最新新聞更多

基隆酥脆排骨搭配半熟炸蛋超邪惡

上帝的部落司馬庫斯粉紅櫻花美翻

牯嶺街超狂「松林書局」守護10萬藏書

國3遊覽車翻覆33人輕重傷！ 公總曝..

你去過幾個？台中10個超夯打卡點曝

城南散步半日遊！2小時是他們的一生

真實版龍貓公車停靠台北市中心

Eggs′n Things鹹食也很可..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366