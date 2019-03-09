「上帝的部落」粉紅仙境美呆了！司馬庫斯櫻花海綻放至3月底

▲司馬庫斯櫻花花海美翻。（圖／網友魏英斌授權提供。）

旅遊中心／綜合報導

有「上帝的部落」之稱的新竹泰雅族部落司馬庫斯，再次讓旅人驚豔，除了最知名的蔥鬱巨木群景觀，初春時2千株櫻花齊放陷入一片粉紅花海，成了賞櫻的隱藏秘密景點。今年228假期不少遊客已搶先上山，接下來3月換八重櫻綻放，想賞櫻要把握最後花期找個週末朝聖。

▲圖為2月中花況。（圖／網友魏英斌授權提供。）



司馬庫斯部落泰雅語稱為Smangus，海拔約1500公尺的山林裡蘊藏著豐富的自然寶藏，像是司馬庫斯巨木群千年紅檜、高低落差約20公尺的司立富瀑布、被族人稱作神秘谷的秘境等。其中每年最美的春日景象就屬櫻花季了，部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》在二月中拍下的司馬庫斯櫻花照，就位在巨木步道約兩公里半，當時昭和櫻花開七、八成已陷入一片粉紅，估計目前已進入櫻吹雪階段，三月底將由八重櫻接棒，現在上山依然能賞到櫻花美景。

▲司馬庫斯被稱為上帝的部落。（圖／部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲粉紅櫻花海預計美到3月底。



既然是仙境那可不是輕易就能到達的，司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村，唯一交通方式僅有自駕，從內灣出發大約需兩個半小時至三個小時，且馬庫斯道路在每日特定時段會採行單線管制。而櫻花季碰上近期山區道路正在進行路段改善工程，想上山又更加困難，每週一至週五進行全線封閉，只有週六對外開放且限制時段通行。

提醒想前往司馬庫斯的旅客需取得部落民宿訂房同意，於工區路口前下車採步行通過施工區域後，再以接駁方式進入部落，計畫上山的遊客務必事前先規劃好行程並與當地旅宿業者妥善聯繫後再上山。

＊以上圖片由部落客《ㄚ綾綾單眼皮大眼睛》提供，請勿隨意翻拍以免侵權。