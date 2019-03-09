地上夢幻銀河！螢火蟲季登場　台中5處賞螢景點盤點

▲螢火蟲季登場。（圖／取自《東勢林場》官網）



旅遊中心／綜合報導

又到了螢火蟲的季節！成千上百點點綠光在黑夜裡綻放宛若地上銀河般，螢火蟲景觀是大自然的夢幻寶藏，身為環境指標昆蟲，好的水質才能孕育出生機盎然的螢火蟲生態，以下將推薦台中5處賞螢火蟲勝地，想賞浪漫螢火蟲燈海來這準沒錯。

1.東勢林場

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

電話：（04）2587 2191

東勢林場是熱門的賞螢勝地，園區採棲息地保護法，讓螢火蟲能生生不息，每年四、五月期間，成千上萬的螢火蟲景象十壯觀，過去調查顯示，在東勢林場棲息的螢火蟲品種就多達9種，東勢林場在今年二月中出現了第一隻螢火蟲，3月份官方推出賞螢遊程，想規劃兩天一夜賞螢小旅行手腳要快。

▲東勢林場遊樂區螢火蟲景觀。（圖／照片出處《東勢林場遊樂區》）

2.軟埤坑休閒農業區

地址： 423台中市東勢區慶福街75號

電話：（04）2585 5368

軟埤坑休閒農業區有完整的螢火蟲自然生態區域，以半日遊、小套裝行程，讓來的遊客不僅可以欣賞螢火蟲還可以體驗質樸的農村生活，了解完整的生態環境，在專業人員解說下認識客家傳統文化、柿子、梨子生長生態、動植物生態展示，最後在美麗螢火蟲燈海中劃下句點。

3.八仙山國家森林遊樂區

地址：台中市和平區東關路一段200之8號

電話：（04）2595 1214

八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的自然資源，主峰海拔2366公尺，深山水質清澈是螢火蟲的棲息地之一，為了即將到來的螢火蟲季，林務局東勢林區管理處所轄八仙山自然教育中心也推出「童螢季」活動，為親子客設計，內容包含夜間賞螢與生態解說、闖關活動以及DIY課程，每梯次名額限45名，費用500元一人，活動從下午2點至晚上9點，可從白天玩到黑夜。

4.心田森活山莊

地址：台中市和平區雪山路2號

電話： 0910 495 846

心田森活山莊位於大雪山森林遊樂區15公里處，海拔高度為1000公尺，農園裡種滿了千顆銀杏樹與各式花朵，每年二月至五月是繽紛花季，四月至五月則是與螢火蟲近距離接觸的最好季節，想逃離都市喧囂就躲進山莊裡，在螢火蟲陪伴的夜晚浪漫入睡。

5.大坑生態園區

地址：台中市北屯區東山路二段30號

電話：（04）2228-9111#58511



大坑有台中後花園之稱，大坑生態園區為離市區最近的賞螢景點，每到4月份四月黑翅螢大爆發是最好的賞螢季節。大坑生態園區螢火蟲復育區將生態池整建，整修數月後即將重新開幕，假日提供定時定點導覽服務。

不僅螢火蟲，官方也提供像是蝴蝶生態觀察體驗、植物種子的外觀認識等導覽課程。