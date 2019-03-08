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重現經典名菜　侯布雄餐飲集團全球主廚帶領團隊3/19訪台

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▲重現經典名菜　侯布雄餐飲集團全球主廚及團隊3/19訪台。（圖／寶麗廣塲提供)
▲侯布雄餐飲集團全球主廚及團隊3/19訪台L'ATELIER de Joël Robuchon法式餐廳。（圖／寶麗廣塲提供)

旅遊中心／綜合報導

米其林摘星狂人、法國世紀名廚Joёl Robuchon侯布雄還在世時，每年都來台灣巡店並且舉辦Robuchon Weekｍ侯布雄星光週，不過Joёl Robuchon去年辭世，今年將由法國侯布雄餐飲集團廚藝研發兼任全球主廚指導Mr. Eric BOUCHENOIRE領軍於3月19日訪台停留6天，在L'ATELIER de Joël Robuchon法式餐廳帶來侯布雄的經典名菜。

為傳承Joёl Robuchon的精神，延續他對料理的熱愛與初衷，法國侯布雄餐飲集團廚藝研發兼任全球主廚指導Mr. Eric BOUCHENOIRE領軍巡迴全球，繼香港、澳門巡迴後，將帶領法國侯布雄團隊於3月19日訪台，僅短暫停留6天的時間(3/19-3/24)，重現Joёl Robuchon的經典名菜。

▲重現經典名菜　侯布雄餐飲集團全球主廚及團隊3/19訪台。（圖／寶麗廣塲提供)
▲法國世紀名廚Joёl Robuchon侯布雄2018年辭世。

BELLAVITA寶麗廣塲5樓的L’ATELIER de Joёl Robuchon侯布雄法式餐廳舉辦為期一週的Robuchon Week，包含午間套餐及星光晚宴的全套餐點，從前菜、主菜、甜點到餐酒搭配配酒皆由Mr. Eric BOUCHENOIRE親自指導設計，帶領法國及台灣團隊，秉持對Joёl Robuchon對料理的完美主義，將以「餐桌上的鑽石─松露」為主軸，訴說他的傳奇故事。年度星光晚宴每人NT$12,000+10%，午間套餐每人NT$4,500+10%，酒水另計。

L'ATELIER de Joël Robuchon法式餐廳
地址：台北市信義區松仁路28號5F
電話：（02）8729-2628

關鍵字： 美食情報 台北市美食 侯布雄

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