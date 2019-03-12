捷運中山站韓系下午茶史努比鬆餅　還有查理布朗

點評：好可愛啊

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台北捷運中山站附近聚集許多美食，有很多百貨公司和巷弄下午茶，在中山商圈有一間下午茶，走的是韓系簡約風格，明亮的店面和綠色植物、白色系裝潢等網美元素，讓很多人都前來用餐兼拍照打卡。

▲除了鬆餅外還有多種閒、甜食。

除了超級韓風的裝潢外，House go in的招牌之一就是史努比鬆餅了，有鮪魚、德國香腸和水果冰淇淋三種口味，而這邊的鬆餅都會做成史努比形狀，有主角史努比、查理布朗還有小狗屋，鬆餅本身不甜，且能吃到淡淡的雞蛋香氣，餅皮外脆內軟，口味單純，也會附上蜂蜜，鹹甜口味可以自己選擇搭配。

▲有蜂蜜可以調整口味。

▲超可愛史努比鬆餅。

除了史努比鬆餅外，這裡也有咖啡、氣泡飲跟茶還有蛋糕等，還有很特別以無花果入菜的無花果蛋糕，鹹食也有熱壓吐司，很適合悠哉的下午茶。

House go in店面不大，超韓系且精緻的裝潢，常常開店不久就客滿，半開放式的廚房也能看見餐點的製作，店內有沙發區，每個座位都有不同風格，處處充滿著點綴的小物和店家的細心。下次如果有來中山站附近，可以來上一份可愛的史努比鬆餅。

House go in 走進屋子裡

地址：台北市大同區南京西路18巷6弄3號

營業時間：週一～週日 14：00~21：00；週二公休

電話：02-2558-9780