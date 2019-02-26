台灣首間希爾頓逸林！台北中山逸林酒店慶開幕　餐飲住宿優惠

▲台北中山逸林酒店今（26日）開幕剪綵。（圖／台北中山逸林酒店提供。）



記者陳涵茵／台北報導

台灣第一間希爾頓逸林酒店台北中山逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan），在去年12月底正式開業，廣住房率已達8成，於今（26日）舉行開業剪綵活動，針對旗下Alley麗全日餐廳、La Salle森大廳酒吧推出開幕新優惠。

▲台北中山逸林酒店2018年底開業。（圖／記者陳涵茵攝）



台北中山逸林酒店業主為九昱建設，開幕剪綵現場邀請朱宗慶打擊樂團擔任開幕演奏，台北中山逸林酒店總經理吳維寧表示，從2018年12月底開業至今，截至目前住房率已達8成，農曆春節連假期間更達9成。針對國外客群部分，剛開業加上農曆春節，台灣旅客佔比約2成、美國旅客2成，其次為中國、港澳、日韓、星馬等國籍。另外，在希爾頓榮譽客會會員住宿比例上，有將近9成的旅客都是希爾頓榮譽客會會員。

▲能看見101的煙火房。（圖／記者陳涵茵攝）



總經理吳維寧說明，目前針對營運第一年的住房率預估落在6至7成左右，平均房價約6,500元，住房開幕優惠將持續至2019年7月31日，入住每一晚加贈1,000獎勵積分。餐飲部份，台北中山逸林酒店旗下Alley麗全日餐廳加碼推出「兩人同行第二人5折」活動，3月1日起至12月27日，每2個月為檔期期間內點購指定菜色，希爾頓榮譽客會會員可享兩人同行第二人5折優惠。此外，2019年時逢希爾頓酒店集團100週年，近期也將推出歡慶100週年的相關住宿活動。

＊台北中山逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan

地址： 10446台北市中山區中山北路一段123號

電話： 02 6619 9999