美到像銀河！花蓮五星飯店帶路　夜訪全台最強螢火蟲秘境

▲每年3~4月是螢火蟲戀愛的季節，夜間綠光閃閃非常浪漫。（圖／花蓮林管處提供）

旅遊中心／綜合報導

春天是螢火蟲的戀愛季，在夜間愛的閃閃發亮，宛如提著燈的小精靈遊走在森林深處。觀察到近年民眾旅遊喜愛收藏秘境以及日漸重視的生態教育熱潮，今年春天五星級飯店花蓮理想大地決定盡起地主之誼，力推「春季賞螢趣」活動，天天由飯店專車出發，帶領遊客前往全台最強螢火蟲秘境，目睹一生必體驗一次的浪漫螢光盛會！

▲理想大地推「春季賞螢趣」活動，欣賞美景同時兼顧生態教育。（圖／花蓮理想大地提供）

理想大地是花蓮5星級渡假觀光飯店，擁有全台唯一園區內運河，讓住客免出國即可感受滿滿的南歐風情及舒適的入住體驗，園區內更有豐富設施可全家同樂。這次特別規劃「春季賞螢趣」活動，根本是內行人帶路，前往花蓮南邊40分鐘車程的光復鄉大農大富平地森林園區，光佔地就有大安森林公園50倍，是全台灣最大的賞螢勝地。

▲夜間發光的螢火蟲宛如一道銀河。（圖／花蓮林管處提供）

尤其每到春天螢火蟲時逢求偶「結婚季」，園區內滿滿的螢火蟲形成一道銀河，在夜光中散發幸福綠光，往往令踏入森林的遊客驚呼，根本美得像走入仙境！因此，今年理想大地特別安排由專業解說員帶領，導覽螢火蟲、夜間生態以及星空的奧秘，一次觀賞陸空雙星，感受大自然的神奇之美，讓人不管是環視四周、或抬頭仰望，都是一望無際的繁星點點。

▲花蓮理想大地是全台唯一擁有運河的飯店，洋溢南歐風情。（圖／花蓮理想大地提供）

理想大地「春季賞螢趣」活動自3/16～4/14止，每日晚上6點20分從飯店專車出發，每位收費600元，官網訂房加購特惠價每人510元，賞螢活動包含入場門票(每人198元)、專車接駁、專員導覽以及伴手禮等。

理想大地表示，最優惠的旅遊方案是活動期間訂購入住一泊二食「春季賞螢趣」專案，不僅可入住西班牙主題房型乙晚並享用陽光自助早餐、浪漫晚餐和搭乘環保輕艇漫遊園區，更直接包含大農大富賞螢活動行程，成為今年春天漫遊花東縱谷最美好的視覺饗宴。

賞螢行程及更多資訊可上官網：www.plcresort.com.tw了解更多。