影／搬進原型貢多拉！歌詩達「威尼斯號」6大亮點秒飛水都

▲歌詩達威尼斯號處處充滿水都風情，6大必拍亮點告訴你。（影／記者彭懷玉攝）





▲歌詩達威尼斯號從皮到骨都很威尼斯。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／義大利報導、攝影

從皮到骨都很威尼斯的「威尼斯號」（Costa Venezia），舉凡聖馬可廣場、鳳凰大劇院、嘆息橋，連必搭的貢多拉都被復刻進郵輪。為讓讀者在來台前先做筆記，《ETtoday新聞雲》整理出6大「歌詩達遊輪威尼斯號」亮點，讓你一窺這艘15萬5500噸的海上皇宮獨特之處。

▲迎賓大廳「聖馬可大堂」就是依聖馬可廣場打造。

1. 聖馬可大廳 復刻自：聖馬可廣場

被譽為「歐洲最美會客廳」的聖馬可廣場是旅人必去景點，位在3至5層甲板的迎賓大廳「聖馬可大堂」就是依此場景打造，象徵威尼斯市徽的金獅雕像、漫天飛舞的鴿群，個個都逃不過設計的眉角。

▲金碧輝煌的「聖馬可大堂」聽得到義大利歌手表演，也有著歐洲宮廷服街頭藝人陪大家拍照。

最好的取景點，首推從5層甲板中心點往下眺望，伴隨義大利歌手動人的歌聲，讓人沉浸在濃到化不開義式情懷中，很適合跟伴侶來聽情歌、舉起手中香檳乾杯，微醺片刻，享受當下的美好。

▲大運河餐廳復刻自貢多拉大運河場景。

2. 大運河餐廳 復刻自：貢多拉大運河

威尼斯是千年水都，河道穿梭陸地之中，貢多拉遂成威尼斯最具代表性的代步船。大運河餐廳搬進整艘黑色貢多拉，地板再以燈光打亮，創造出船身浮在水面的錯位感，一頭則打造知名的嘆息橋場景，濃縮多處經典景點在此，宛如真實置身威尼斯用餐，超級浪漫。

▲大運河餐廳搬進整艘黑色貢多拉，地板再以燈光打亮，創造出船身浮在水面的錯位感，一頭則打造嘆息橋場景。

3. 貢多拉酒吧

威尼斯號一共有兩艘貢多拉，除了大運河餐廳，另一艘就在這裡，幸運的話，還會遇上穿著歐洲傳統服裝的表演者突然出現，並即興演出一段對白或歌曲。此外，乘客也有機會搭上貢多拉，並配戴VR眼鏡，體驗穿梭威尼斯的奇幻感，酒吧也有威尼斯傳統舞蹈課和手工繪製面具等，即使還沒機會到威尼斯，也能過足癮。

▲除了大運河餐廳，另一艘貢多拉就在貢多拉酒吧。

4. 鳳凰大劇院 復刻自：鳳凰大劇院

鳳凰大劇院曾演出《羅密歐與茱麗葉》、《茶花女》等知名歌劇，而在船上的鳳凰大劇院，範圍囊括歌劇、音樂劇、時尚秀、雜技藝術等，每晚呈現最原汁原味義式表演，紅絨布沙發和金色水晶燈豪華而氣派，彷彿跳躍時空，變身歐洲貴族看劇去。

▲▼紅絨布沙發和金色水晶燈豪華而氣派，彷彿跳躍時空，變身歐洲貴族看劇去。

5. 星光酒吧 復刻自：星光紅毯

「威尼斯電影節」是全球四大影展之一，船上星光酒吧營造出明星必走的「星光紅毯」，齊聚國際巨星們的等比例模擬人像，像是奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露、丹尼爾克雷格…等，為迎接華人市場，連甄子丹、成龍都有，伴隨威尼斯市徽「長翅膀的金獅」，象徵最高榮耀的金獅獎，讓紅毯更有威尼斯味兒。

▲▼船上星光酒吧營造出明星必走的「星光紅毯」，齊聚國際巨星們的等比例模擬人像。

6. 巧遇穿著歐洲宮廷裝的「表演藝人」

此外，威尼斯號上也會巧遇穿著歐洲宮廷服裝的「表演藝人」，有的扮演公爵、公主，也有貢多拉船伕等角色，準備帶給旅客驚喜，可以跟他們一起拍照、狂歡。歌詩達威尼斯號娛樂總監francesco racomandato表示，希望帶給亞洲人「最精華的威尼斯」，像是面具嘉年華、金色派對等各種義式主題派對。

▲威尼斯號上也常會巧遇穿著歐洲貴族等傳統服裝的「表演藝人」。

此外，擺滿畫作的藝術畫廊、仿花神咖啡館的咖啡吧，隨處可見牆上金框壁畫，為船艙點綴濃厚藝術氛圍，喜歡拍照的人，登船後會「拍好拍滿」強迫症上身，每個細節都不想放過。

▲擺滿畫作的藝術畫廊。

▲仿花神咖啡館的咖啡吧。

歌詩達威尼斯號於2019年3月8日正式啟航，並於5月9日航行至基隆港，由雄獅旅遊獨家包船，展開8天7夜鹿兒島、宮崎、大阪、高知日本之旅，並限時推出「內艙第二人半價、兒童免費」優惠，即日起報名可享指定內艙第二人半價，每人最低40,425元起，、四人內艙每人最低36,900元起，親子出遊12歲以下兒童免費，例如父母帶2位小孩同住四人內艙，相當於每人只要20,850元起，詳洽雄獅旅遊。

▲歌詩達威尼斯號5月9日抵達基隆港。

「歌詩達威尼斯號」（Costa Venezia）

隸屬遊輪公司：歌詩達郵輪

下水時間：2019年3月1日

亞洲首航時間：2019年5月9日（僅此一航次）

亞洲首航母港：基隆港

載客數：5,260人

噸位：13萬5500噸