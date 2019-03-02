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直擊／歌詩達威尼斯號下水！5/9抵基隆港把威尼斯獻給台灣

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▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號於今（1）義大利里雅斯特舉行交接儀式。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／義大利報導、攝影

不用遠赴義大利，以威尼斯風格打造的歌詩達「威尼斯號」（Venezia）於今（1）的里雅斯特（Trieste）舉行下水命名典禮，3月8日啟程前往亞洲，經過約60天馬可波羅東行後，預計5月9日抵達台灣，並以基隆港為母港首航，帶領旅客進行8天7夜日本海上之旅，威尼斯號啟程也是首次有郵輪業者以台灣作為亞洲航線的起點，意義非凡。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號是全球第一艘以城市命名的郵輪。

「威尼斯號」1月完成測試，並於2019年3月1日於義大利的里亞斯特市舉行下水命名儀式，正式宣告納入歌詩達（Costa Cruise）旗下最新生力軍，這艘專為亞洲市場打造的最高Vista旗艦級遊輪，也是全球第一艘以城市命名的郵輪，從外觀到內裝，原汁原味展現威尼斯風情。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號為全球第一艘以城市命名的郵輪，從外觀到內裝，原汁原味展現威尼斯風情。

今（1）日交接儀式從義大利國家三色箭飛行表演隊揭開序幕，噴射出紅白綠菸霧，將天空化為專屬義大利的色調，隨之迎來現場貴賓的歡呼聲，紛紛舉起香檳祝賀。接著，貴賓齊聚到與鳳凰劇院參加命名儀式，由造船廠Fincantieri CEO、嘉年華集團CEO Arnold Donald、歌詩達CEO Michael Thamm、歌詩達集團亞洲區總裁 Mario Zanetti、的里亞斯特市市長等貴賓共同出席，最後由教宗為威尼斯號進行祝禱，現場貴賓起立並鼓掌，場面神聖而熱鬧。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號命名儀式表演。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼威尼斯號於鳳凰劇院舉行命名儀式，由造船廠Fincantieri CEO、嘉年華集團CEO Arnold Donald、歌詩達CEO Michael Thamm、歌詩達集團亞洲區總裁 Mario Zanetti、的里亞斯特市市長等貴賓共同出席，最後由教宗為威尼斯號進行祝禱。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

由的里亞斯特大主教所舉行的命名典禮祈福儀式中，以傳統的「擲瓶儀式」將香檳投擲於船頭上，期望為威尼斯號帶來好運。歌詩達郵輪集團亞洲區總裁Mario Zanetti表示，歌詩達郵輪威尼斯號將以前所未有的創新，為大中華市場顧客量身訂做沈浸式的正統義大利式郵輪體驗。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號命名儀式邀請全球超過2000名媒體、賓客響應盛事。

千年水都威尼斯擄獲數以萬計旅人的心，威尼斯號的設計理念，正是復刻水都威尼斯的經典場景。像是遊輪大堂就是仿造聖馬可廣場所設計、絕美傳說嘆息橋場景，更在大運河餐廳及貢多拉酒吧重金搬進2艘原型的貢多拉，鳳凰劇院也是以演出《羅密歐與茱麗葉》的鳳凰劇院原樣打造。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲鳳凰劇院是以演出《羅密歐與茱麗葉》的鳳凰劇院原樣打造。

歌詩達威尼斯號於2019年3月8日正式啟航，並於5月9日航行至基隆港，由雄獅旅遊獨家包船，展開8天7夜鹿兒島、宮崎、大阪、高知日本之旅，即日起開放報名。結束台灣首航之後，會以上海為母港，繼續服務大中華區旅客。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號於2019年3月8日正式啟航，並於5月9日航行至基隆港，展開8天7夜日本之旅。

歌詩達「威尼斯號」小檔案
隸屬遊輪公司：歌詩達郵輪
下水時間：2019年3月1日
亞洲首航時間：2019年5月9日
亞洲首航母港：基隆港
載客數：5,260人
噸位：13萬5500噸

關鍵字： 郵輪旅遊 歌詩達 威尼斯號 義大利旅遊 遊輪旅遊

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