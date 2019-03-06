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綠博預售票啟售　雙博雙園套票最低5折優惠

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▲宜蘭綠博30日在冬山河生態綠舟登場，並推出「雙博、雙園套票」可享五折優惠，只要一次購票就可以暢遊宜蘭最受歡迎的特色園區。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭綠博30日在冬山河生態綠舟登場，並推出「雙博、雙園套票」可享五折優惠，只要一次購票就可以暢遊宜蘭最受歡迎的特色園區。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為讓有意前來2019年綠色博覽會及宜蘭一遊的民眾，可以提早規畫行程，同時又有物超所值的遊程回憶，民眾自1日起至29日止，可於四大超商7-11、全家、OK、萊爾富購買宜蘭雙博預購套票，即享5折優惠，只要100元（原價200元）就可以暢遊綠色博覽會以及蘭陽博物館。宜縣府邀請全國民眾春天一起「綠。遊」在宜蘭。

宜縣府表示，2019宜蘭綠色博覽會以「綠。遊」為主題，從綠色生活悠遊出發，將蘭陽平原這個大的綠色生活範疇，縮影至綠色博覽會當中。「綠」是一種態度，不是意象更不是口號，是一種順應自然節奏，將綠色生活、環境議題、低碳飲食等概念，藉由身體力行變成生活的一部份，進而重新建構人類敬畏土地的倫理。「遊」是一種行動，無論是綠色觀光遊程、互動體驗裝置等，走進大自然，走入綠博，讓您的鞋子真正沾染上大地的泥土，讓您呼吸最新鮮的空氣，讓您的身心沉浸在大自然的懷抱裡。

宜縣府說，近年來綠博與超商通路合作，推出各式票券，為全臺各地遊客帶來優惠與便利，2019年特別推出宜蘭雙博、雙園預購套票，讓有意前來綠色博覽會及宜蘭一遊的民眾可以提早規畫行程，自1日起至29日止，可於四大超商7-11、全家、OK、萊爾富購買宜蘭雙博預購套票，即享五折優惠，只要100元(原價200元)就可以暢遊綠色博覽會以及蘭陽博物館。

此外民眾還可購買到2019年獨家販售的雙園體驗預售套票，內含綠色博覽會及國立傳統藝術中心門票外，再加值提供傳藝文化園區特色手作DIY體驗券，含括17種不同的體驗課程，從傳統捏麵人到原木杯墊的製作種類豐富，即日起預購優惠只要250元(原價400元)，票根再享傳藝文化園區內42家攤商9折優惠，一張票券創造最物超所值的遊程回憶。

另，配合無紙化減碳，1日起綠博官網同步販售網路電子票券，一般票最低6折優惠，多次入園票8折優惠，只需帶著手機掃描條碼快速入園，輕鬆便利。除此外，活動期間持電子票證至園區售票處購票亦可享每張票券5元折扣優惠，讓減碳生活從計畫來綠博的那一刻開始。

關鍵字： 宜蘭 綠博 預售票

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