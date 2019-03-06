富士山伴您賞紫藤花粉蝶花芝櫻　繽紛花海一次滿足

文／七逗旅遊網提供

春天，日本鮮豔的花朵接力綻放，形成美麗的花海，也讓日本成為全世界旅遊景點中的大熱門，4月底出發，您可以在一趟旅程中一次欣賞紫藤花、粉蝶花、芝櫻3種超人氣的繽紛花海！



▲春天，紫色瀑布再現足利花卉公園。（圖／翔笙旅行社提供）

2014年成為CNN推薦世界10大夢幻旅遊景點的足利花卉公園，以瀑布等級的紫藤花海享譽全球，已經150歲的大藤更是公園內的一大亮點，1000平方公尺的花架佈滿紫色的藤花，就像是曾出現在電影《阿凡達》中的真實版「靈魂樹」。除了紫藤外，在不同的時間來到這裡，還能見到粉色、白色、黃色的藤花，甚至還有遠看像是小型葡萄串、世間稀有的八重黑龍藤。



▲國營常陸海濱公園地面上滿開的粉蝶花，與天空彷彿連成一片。（圖／shutterstock.com提供）

海天一色的風景固然非常美，不過，您看過天空和地面同樣色彩的畫面嗎？當國營常陸海濱公園的粉蝶花盛開，天空與地面彷彿連接在一起，變成一整片療癒的藍色畫布，尤其萬里無雲的晴天更是如此。這裡更成為日本暢銷旅遊書《拚死也要去的世界絕景》中的推薦景點。



▲芝櫻和富士山同框的美景叫人難忘。（圖／shutterstock.com提供）

外觀如同迷你版櫻花的芝櫻生長在地面上，小巧的花朵色彩鮮豔，人氣相當旺。每年，富士山下會有一整片的芝櫻綻放，數量高達80萬株，這時也是富士芝櫻祭開跑的時候。粉色、桃紅色、白色、紫色的小花密密麻麻的分布在山林中，就像為地面鋪上了天然的彩色地毯，巨大的富士山更為這片美景加分不少。



▲拍富士山的絕佳地點─新倉山淺間公園。在搜尋引擎中搜尋「富士山」，就能看到好幾張像這樣的照片。（圖／shutterstock.com提供）

想捕捉更壯觀的富士山風景？那就到新倉山淺間公園吧！新倉山淺間公園頂端是個絕佳的觀景台，也是攝影迷之間非常熱門的拍照天堂，紅、白、綠三種配色組成的五重塔，再配上大大的富士山十分吸睛。

為了讓旅客更深度的感受富士山的魅力，翔笙旅行社特別安排入住富士五湖中的溫泉飯店，打開窗戶、走出門外，氣勢十足的富士山就在您眼前！





▲東照寺陽明門又被稱為「日暮之門」，帶有「常常令人在不知不覺中看到日落時分」的意義。（圖／shutterstock.com提供）

在日本那麼多的神社、寺院中，位在日光國立公園的東照宮以奢華的外觀出名，號稱全日本裝潢最豪華的神社。尤其東照宮代表性的景點「陽明門」，總是吸引人們駐足停留，是日本建築藝術界的經典大作。神社內藝術品眾多，奧宮萌萌的「睡貓」讓不少貓奴心動不已，神廄舍的「三猿」活靈活現的刻劃出猿猴的模樣，代表著獨特的意義。



推薦行程：

▲期間限定！關東紫藤花海隧道.日光東照宮.富士五湖芝櫻祭,悠遊五日►►►

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