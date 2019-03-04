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餐桌長500公尺！世界最長午餐　墨爾本美食美酒節3月登場

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▲澳洲旅遊,大洋洲旅遊,墨爾本旅遊,墨爾本之星,摩天輪。（圖／記者陳涵茵攝）

▲墨爾本美食美酒節為當地3月的重要盛事。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／綜合報導

每年3月份的盛宴，就屬墨爾本美食美酒節（Melbourne Food and Wine Festival）莫屬，由墨爾本銀行舉辦的美食界盛事，以著名嘉年華形式在維多利亞州舉行各式各樣的主題活動，美食配上美酒一連歡慶17天，讓饕客用舌尖與味蕾認識墨爾本。

墨爾本美食美酒節將會有超過150個世界級的活動，為全球各地的美食愛好者提供一系列獨特和多采多姿的難忘活動，今年墨爾本銀行世界最長午餐（Bank of Melbourne World’s Longest Lunch）將首次於國際婦女節同日舉行。活動當天名人Karen Martini會帶領全女性廚師陣容， 製作世界最長午餐及以全新方式慶祝國際婦女節。

▲墨爾本美食美酒節（Melbourne Food and Wine Festival）。（圖／維多利亞旅遊局提供）

▲世界最長午餐將於3月8日登場。（圖／維多利亞旅遊局提供）

活動預計會吸引超過1,600人參加為墨爾本美食美酒節揭開序幕，今年500公尺長的餐桌選在Stonnington市迷人的維多利亞花園（Victoria Gardens）。花園位於柏蘭（Prahran）是一個與世隔絕的幽靜公園，來自全球的美食家將共同見證世界最長午餐的壯觀場面。

另外，莫爾特豪斯劇院（Malthouse Theatre）也將變成一個美食美酒大本營，場內提供音樂表演、美食、手工啤酒、雞尾酒和著名的墨爾本咖啡，營造嘉年華般的狂歡氣氛，墨爾本銀行墨爾本美食美酒節將於2019年3月8日至24日舉行。

關鍵字： 非洲＠大洋洲 澳洲旅遊 墨爾本

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