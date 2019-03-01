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賞櫻、女兒節娃娃、穿浴衣嚐櫻餅　不用飛日本台南和風小旅行

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▲台南蔦町和菓子。（圖／粉絲專頁《蔦町 和菓子》提供。）

▲烏山頭水庫風景區櫻花道。（圖／粉絲專頁《蔦町 和菓子》提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

想到日本玩卻因連假機票太貴下不了手嗎？到台南一趟一樣可以感受濃濃和風，日式古蹟換浴衣拍照、自己DIY做和菓子嚐櫻餅，還可到烏山頭水庫風景區賞櫻，再感受一下日本的女兒節氛圍，不用出國就像置身日本。

▲八田與一紀念園區。（圖／取自《烏山頭水庫風景區》官網）

▲八田與一紀念園區。（圖／取自《烏山頭水庫風景區》官網）

八田與一紀念園區於2011年落成，園區裡的烏山頭日式宿舍為1921年完工，形式有獨棟型、雙拼型等型式，是台灣罕見的日式建築，蔦町製菓工坊在去年進駐八田與一紀念園區，讓遊客不僅能賞古蹟拍照，還可以自己動手做和菓子，在老屋裡嚐日式午茶，適逢櫻花季期間，還能吃到期間限定的櫻餅，為古蹟增添了更多人味。

▲台南蔦町和菓子。（圖／粉絲專頁《蔦町 和菓子》提供。）

▲櫻花造型的和菓子美到捨不得吃下肚。（圖／粉絲專頁《蔦町 和菓子》提供。）

日本三月三是傳統節日女兒節，日劇中或漫畫裡常出現的雛人形娃娃就是在這時刻擺放，蔦町製菓工坊也特地準備了七層的雛人形讓遊客能近距離欣賞。邱老師也在粉絲專頁上解釋由來，相傳平安時代，貴族子女間盛行人偶的遊戲，當時三月的「上巳節」有凈身去污的習俗，據說是從中國流傳而來，到日本後將身上的污穢轉移到一種用紙製作的人形上，並放到河裡沖走寓意是驅邪去污，到了江戶時代，人偶遊戲與上巳節的習俗相結合，不再將人偶放進河中，而是裝飾在家，便有了現在「女兒節」的雛形。

▲台南蔦町和菓子。（圖／粉絲專頁《蔦町 和菓子》提供。）

▲女兒節期間展示雛人形娃娃。

為了讓母女客人可以一起享樂，到3月3日期間，媽媽與女兒一同來租借浴衣可享半價優惠，另外，3月3日當天有和菓子手作活動，媽媽與女兒一同報名參加、女兒可享學費85折優惠，限12歲以上參加。

＊八田與一紀念園區
地址：台南市官田區嘉南里68-2號
費用：烏山頭水庫景點，需由烏山頭水庫購票，再憑票入園。
時間：上午 9：00～ 12：00、下午1：30～5：30；星期例假日開放時間：上午9：00、下午5：30（＊星期三休館）

＊蔦町製菓工
時間：9月18--10:00～15:00
地點：西拉雅國家風景區烏山頭水庫八田與一紀念園區
地址：台南市官田區嘉南里66號
費用：3月3日和菓子課程費用800元（含門票）母女同行報名參加、女兒可享85折；浴衣租借三個小時480元。

關鍵字： 台南旅遊 賞櫻旅遊

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