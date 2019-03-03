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體驗大直全台最難訂餐廳RAW　結合台灣食材法式創意料理

點評：好想跟情人一起吃啊><
ETtoday餓勢力

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

文、圖／Livia's Wonderland薇笑樂園

終於吃到全台最難訂位的餐廳RAW，竟然還是在情人節～最後壓軸驚喜米其林3星主廚江振誠現身，超幸運還拍了合照！結合台灣食材的法式創意料理，全新菜單色香味俱全讓人驚嘆，約會必吃！不敢相信～我終於吃到全台灣最難訂位的餐廳RAW，而且還是在超搶手的情人節！託朋友的福幫忙訂到位子，用餐最後RAW還有壓軸驚喜竟然就是米其林3星主廚江振誠現身，我們在用餐的時候就一直讚嘆好好吃，沒想到最後還能和主廚合照，真的超感動呀～

RAW該怎麼訂位？
RAW目前只有開放網路訂位，官網訂位中文版請點：https://www.raw.com.tw/RawBooking.aspx?Language=ch
每天中午12：00開放未來60天內的訂位（含第60天），填表後如果有收到需要支付訂金的E-mail就表示RAW訂位成功囉！PS.RAW最後取消訂位並可退款日期為用餐前 14 天。

建議行程
RAW餐廳就位在台北大直美麗華附近，捷運劍潭南路站3號出口，是台灣首位米其林3星主廚江振誠回台開設的第一間餐廳，2018年RAW才剛榮獲台北米其林一星殊榮，號稱全台灣最難訂位的餐廳，我和朋友朝思暮想了一年吧，網路訂位永遠都是滿位的狀態，這次終於有位置可以入內用餐超開心！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

RAW入口處就是獨一無二的吧檯意象，以巨型原木打造而成，一走進來就有陣陣原木香撲鼻而來～值得一提的是，RAW的服務生都是經過特別訓練，拍照技術很不錯，可以直接請服務生幫忙拍合照沒問題的唷！
▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）


RAW後方座位區也充滿了許多原木的元素，座位與座位之間的間隔寬敞，所以座位數不算多，後方半開放式廚房可以看到大廚與服務生們忙進忙出。

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

桌上擺著今天RAW用餐的菜單MENU，RAW的套餐價位會因食材不同而調整，我們用餐時是情人節，只有NT.3500+10%／人的特餐，因為今天RAW的食材中用了大量鴨肝、松露，所以價位比較高一些。菜單很特別，不會清楚寫出菜名，反而是列出每道菜中大概會使用的食材，至於如何呈現出來，就只能等到上菜才知道，讓人有點期盼感～

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

入座後，座位旁邊的抽屜拉開，就是各式餐具可以自由取用。水資另外算，NT.120元／人，可以選擇氣泡水或非氣泡水。

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

用餐前會詢問是否需要搭酒，每套包含5杯配好的紅白酒，價位是NT.1600／套，不想喝太多的話，也可以兩人點一套來SHARE。

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

餐前現烤麵包
RAW的餐前麵包滿大一塊，已經事先幫忙切塊，算是店內招牌之一，平常時段用餐麵包是需要另外加錢加點的，但今天情人節特餐麵包已經內含囉！看起來平凡的麵包，吃一口就讓我們大驚喜，現烤的麵包口感外曾超級脆，裡面卻還是軟綿綿，一口咬下香氣超濃郁，搭配RAW自家研製的奶油（添加了海鹽、可可和蕎麥），風味一級棒，推薦來用餐一定要加點～

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

澳洲和牛肉串
才剛上桌第一道食材就這麼厲害！澳洲和牛肉串是結合日本串燒的感覺製作而成，牛肉串本體選用澳洲和牛，並撒上新鮮的黑松露，旁邊搭配的是香濃鴨肝醬，打上一顆鵪鶉蛋黃，天啊黑松露跟鴨肝都是美味又昂貴的食材，和牛肉、蛋黃搭在一起真的超美味～

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

清粥小菜
這道也很妙，旁邊杯中是濃稠的米漿水，左手邊碗上擺著的是一片米餅，點綴上海膽與鮮蔬，有點像是將平時常吃的粥品分解開來，食用時一起入口，就回到像是在吃粥的味道呢～

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

巧達湯
一般巧達湯會有的元素都可以在這邊看到：蔬菜、蘑菇、海鮮和培根，左手邊是蔬菜、蘑菇所組成，右邊則是海鮮類，鮮美巨蛤上的泡泡則是用培根打出來的～食用時只要將巨蛤中的湯汁倒出來，搭配鮮蔬一起入口，就像是一道色香味俱全的海鮮濃湯啦！而且倒出來才發現，巨蛤中的蛤肉已經先幫忙切塊了，味道一吃就鮮美。

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

因為一般吃巧達湯時都會搭配麵包丁，所以RAW也附上了特製麵包，特別的是一般義大利麵包是搭配豬肉，RAW特別改為以旗魚肚做成的醃肉，所以本身單吃就有點鹹味，建議可以沾著巧達湯一起吃比較好吃唷！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

猴頭菇、鴨胗、蠔乾
這道的創作靈感來自於台灣的佛跳牆，兼具了山珍與海味，搭配以鴨肉長時間燉煮的法式清湯湯頭，所謂的山珍，指的是猴頭菇、炸過的鴨翅、鴨胗，海味的部分則是RAW服務員會現場幫忙每位貴賓刷最新鮮的蠔乾撒上唷！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

吃到後來會發現裡面還夾雜著一些蘋果切丁，是為了讓口感更加清爽鮮甜唷～

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

冬筍、土雞蛋
這道真的讓我驚艷到，也太好吃了吧～看起來沒有特別花俏，其實是以不同筍類組成，最外圈是炸過的夜來香花苞，接著往內是烤過的冬筍、燙過的蘆筍，不同的料理方式也可以吃到口感，不過最讓人驚喜的是馬鈴薯泥配松露，中間是口感綿密細緻的馬鈴薯泥，下面還藏著江主廚的獨門沾醬－松露蛋醬汁，最後刷上新鮮黑松露，馬鈴薯跟黑松露真的絕配，馬鈴薯泥將黑松露的香氣襯托得更加鮮明，絕對可以說是我吃過最好吃的馬鈴薯泥無誤呀！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

水果玉米、麵疙瘩、烏魚子
主菜選用基隆的新鮮大龍蝦，肉質彈牙鮮美，但如果只是這樣，真的沒什麼特別，更厲害的原來是...

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

看得出來這薄薄一片的黃色是什麼食材嗎？想不到吧！竟然是大廚一刀慢慢切下來的玉米片！真心覺得這刀法太厲害啦～竟然可以把玉米切成這樣，玉米片下方搭配的是一團團麵疙瘩及些許玉米餅乾，此外還摻雜了一些辣烏魚子醬，含在口中可以感受到一顆一顆的烏魚子口感～

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

MEMORY
看起來很像焦糖布丁，其實這道MEMORY是江主廚的成名作，1997年，江主廚還在法國某間米其林餐廳當學徒，同時也是餐廳學徒中唯一一位亞洲人，當年餐廳老闆舉辦了比賽，讓各位學徒們自由研發新菜色，獲得第一名的話就可以登上餐廳當季菜單，而江主廚當時就是創作了這道料理贏得比賽，所以這道MEMORY對於江主廚而言是非常重要、充滿回憶的作品，服務員說只要是特別的日子、餐會，江主廚都會端出這道特別料理～旁邊的小湯匙上印著MEMORY的字樣，主體則是以鴨肝、松露做成像茶碗蒸這樣的軟凍，這道我們同行的四人一吃都是讚不絕口，下方是以鴨肝做成的軟凍，鴨肝本身就已經口感綿密、入口即化，配上滿滿的黑松露，每吃一口都是享受，吃完還會讓人回味無窮，像我現在打文章最念念不忘的就是這道MEMORY呀！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

放山雞、旨味醬、大根
吃了這麼多道，主餐終於要上桌啦！今天的主菜選用苗栗飼養120天的放山雞，之所以選擇放山雞是因為放山雞的肉質比較沒那麼紮實，膠質比較多，風味上也會比較明顯一些，搭配的鮮蔬是春天必備蔬菜－娃娃菜，帶點微苦口感，另外還有醃漬過的大根，代表的是清爽口感，最下方醬汁部分則是以蘑菇＋黑松露組成的清甜旨味醬風味。享用時建議可以先吃雞肉的原味，再搭配底部醬汁吃吃看，最棒的是，旁邊一大片一大片的可都是新鮮刷下來的黑松露唷！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

布拉塔、杏仁麻糬、松露焦糖
飯後第一道甜點，一大團白白的其實下方是杏仁麻糬冰，蓋上綿密的慕斯，附上的醬汁是由焦糖、黑松露、桂圓、湯圓熬煮的熱騰騰醬汁，直接淋在麻糬冰上面享用，豐富的口感還帶點台灣味，吃起來更加軟Q又特別。

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

Hunting Your Truffle
翻成中文其實就是找尋自己的松露的意思，這道真的很有趣，沒想到RAW會直接送上一盆像是森林地的造景，還附了小鏟子讓大家自己挖土尋找藏在其中的松露巧克力，其實很簡單找，一般黑松露都是生長於橡樹或榛樹的樹根下，所以就朝樹根那邊挖幾下就可以找到了，真的佩服RAW的創意，很好玩啊！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

情人節特別活動
情人節用餐RAW還推出了特別活動，就是戳戳樂啦，獎項非常豐富，有名牌T-Shirt、主廚出的書、酒精/無酒精飲料等，我們分別抽到無酒精飲料和情侶T-Srirt，聽說最大獎是RAW免費用餐耶！

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

沒抽到喜歡的獎也沒關係，情人節RAW有幫每位賓客準備了小禮物。

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

用餐到最後，沒想到最後壓軸的驚喜竟然是主廚江振誠現身啦！馬上一堆人湧上前簽名+拍照，因為江主廚還要趕著去開會所以沒有待太久，好感動我們有合照到啊啊！這一餐完全值得哈哈～

▲▼RAW。（圖／薇笑樂園提供）

RAW
地址：台北市中山區樂群三路301號（捷運劍南路站3號出口步行5分鐘）
電話：0285015800
營業時間：週三～週日 11：30～14：30、18：00～22：00，週一二公休

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關鍵字： RAW Livia's Wonderland薇笑樂園 達人美食 台北市美食 大直美食

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