IG必打卡！嘉義落羽松秘境超浪漫　夢幻氛圍根本拍韓劇

點評：隨便拍都是韓劇的樣子阿><

▲嘉義中埔落羽松秘境如置身韓劇場景般夢幻。（圖／Livia's Wonderland薇笑樂園提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

冬天來臨時，便是欣賞落羽松的好時機，全台各地都有不同的落羽松風景，部落客Livia's Wonderland薇笑樂園在《旅遊超爽的》分享嘉義中埔落羽松秘境，因為地點為私人農地再加上位於嘉134鄉道旁，位置較不顯眼，一起來瞧瞧這座秘境吧！

▲隨著氣候轉涼，落羽松的顏色也逐漸有了不同的變化。

近期天氣逐漸轉涼，原先是綠色葉片的落羽松從轉為金黃色後，逐漸變成現在的紅褐色，農地裡一共種植了340株落羽松，排列整齊形成了筆直的步道，陽光灑落在枝葉之間，彷彿瞬間到了韓國般浪漫，隨手一拍人人都能成為韓劇主角，夢幻氛圍怎麼拍都好看，近期在IG上也成了熱門打卡景點。

▲筆直的步道以對稱的位置拍攝，讓整個落羽松畫面更有延伸效果。

▲在秘境以任何角度拍攝，都能呈現浪漫場景。

因為中埔落羽松位置位於路邊，路面並不寬，停車的時候記得不要占用車道，民眾拍美照的同時要注意地上有落羽松的氣根，並且在離開之前，將自身的垃圾一併帶走，讓更多人能夠欣賞這難得一見的秘境。

中埔落羽松秘境

地點：嘉義縣中埔鄉