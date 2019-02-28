日本首座「嚕嚕米主題公園」3/16開幕　設施、交通方式全攻略

▲日本嚕嚕米主題公園即將在3月16日正式開幕。（圖／翻攝自嚕嚕米主題公園臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

旅客期待已久的「嚕嚕米主題公園」（ムーミンバレーパーク）確定在3月16日於日本埼玉縣飯能市正式開幕，隨著開幕時間越來越近，本篇就整理出主題公園設施、交通方式以及票價資訊，適逢園區開幕就是櫻花季節，埼玉縣內也有許多知名賞櫻景點，不妨就安排一趟埼玉小旅行吧。

▲嚕嚕米主題公園內的歡迎大門。（圖／翻攝自嚕嚕米主題公園官網）

設施

嚕嚕米主題公園內規畫了4大主題園區，將嚕嚕米居住的姆明谷搬到現實，讓旅客在姆明谷中盡情體驗嚕嚕米世界。4大園區包括「KOKEMUS」、「姆明谷」、「寂寞山」和「POUKAMA」讓旅客體驗，例如「KOKEMUS」在芬蘭語內是體驗的意思，在園內是一棟3層樓建築，裡面展現嚕嚕米作者朵貝·楊笙的一生與作品展出，同時設有來自北歐的雜貨小物，以及咖啡廳，讓旅客可以購物與休息。

▲海之管弦樂號電影院。（圖／翻攝自嚕嚕米主題公園官網）

▲沐浴小屋。（圖／翻攝自嚕嚕米主題公園官網）

園內大部分的體驗設施大多集中在「姆明谷」區。包括海之管弦樂號電影院、嚕嚕米之家等6個展覽與遊樂設施，其中嚕嚕米之家、管弦樂號電影院體驗都必須要另外付費，但也有不用付費的「沐浴小屋」，在臨湖邊重新復刻嚕嚕米家的沐浴小屋，讓旅客可以拍得過癮。

▲嚕嚕米主題公園內的滑索設施。（圖／翻攝自嚕嚕米主題公園官網）

而在寂寞山區域內也有遊樂設施，其中「滑索」是園內最刺激的區域之一，也必須額外付費，滑索從寂寞山上為起點，穿過森林、宮澤湖，來回全長約400公尺，讓旅客享受宛如置身在姆明谷中飛翔的體驗。在寂寞山區臨湖區域，打造了一座燈塔地標，從這裡可以遠眺對岸的metsa村燈塔，夜晚更能遠眺燈塔燈光，是寂寞山區的一大亮點。

▲西武鐵道 Laview隱形列車。（圖／饌旅-日本美食旅遊情報提供）

交通方式

最方便的交通方法，就是搭乘西武鐵道從池袋站出發，約50分鐘車程就能抵達飯能站，從西武飯能北口1號乘車站搭乘往「メッツァ」的直達公車，或是「メッツァ經武蔵高萩站」的路線公車，在メッツァ停留所站（旧 宮沢湖停留所）下車即達，車程約13分鐘，非常方便。

▲西武鐵道隱形列車Laview特急列車有大片窗景。（圖／翻攝自西武鐵道Laview臉書專頁）

與嚕嚕米主題公園同步，西武鐵道最新特急列車「Laview」將同樣在3月16日正式上路，由於透過列車銀色鏡面外觀反射沿途風景，讓列車宛如隱形一般，因此又有隱形列車的別稱。了符合「與沿途風景融為一體」的設計概念，載客車廂兩側採用高1.3公尺、寬1.5公尺的大面積玻璃窗，打造出環景景觀氛圍，無論坐在哪一側，都能輕鬆享受窗外風景。

▲西武鐵道 Laview隱形列車車廂內座椅。（圖／饌旅-日本美食旅遊情報提供）

在座椅部分，與以往較為冰冷感的座椅不同，妹島和世以西武鐵道代表的黃色色彩為設計，放置2-2宛如沙發般的座椅，讓旅客入座後，彷彿被舒適的沙發環抱，座椅頭部位置更設計有頭部靠枕，讓旅客能更加舒適享受旅程時光；同時，所有座位都設有插座，車廂內也有免費WiFi提供商務旅客使用。

想要搭乘的旅客，必須另外購買特急券，大人300至700日圓，兒童150至350日圓；未來將取代現行的特急列車Red Arrow號，行駛於池袋線 ・西武秩父線，帶領旅客從東京直奔埼玉。