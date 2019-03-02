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拍到手軟的浮誇系粉紅網美超商！多面打卡牆還附小道具

點評：真的很繽紛呢
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▲全家超商台中情人店。（圖／一起趴趴照提供）

▲全家便利商店的台中情人門市。（圖／一起趴趴照授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

相信大家對於高密度的24小時營業的便利商店一定不陌生，在一個路口出現兩家超商也是常見的事。而近年來許多超商也逐漸轉型，出現了各種特色門市來吸引更多人潮。

全家便利商店在台中大坑打造了一間「情人店」，甫於2月25日開幕，且地點就位在知名打卡景點的台中大坑情人橋對面，不但有粉紅鞦韆，佩佩豬，2樓用餐區有旋轉木馬、網美牆，跟觀景陽台，就連門市的天花板也有特別著色，讓大家去過情人橋後能再過來這邊拍照。

▲全家超商台中情人店。（圖／一起趴趴照提供）

▲門市屋頂也有特別著色。

▲全家超商台中情人店。（圖／一起趴趴照提供）

▲二樓用餐區。

從門口的廣場地上開始，就有粉紅色愛心和粉色鞦韆，帶出了整家店的粉色系。但是鞦韆是固定式的，僅供拍照。走上二樓更讓人大開眼界，充滿了各種網美元素，馬卡龍色系的拍照牆，一旁還提供拍照的小道具，雲朵造型的燈、道具旋轉木馬等，都是讓人超殺底片的場景。

▲全家超商台中情人店。（圖／一起趴趴照提供）

▲門口的固定式鞦韆與佩佩豬。

▲全家超商台中情人店。（圖／一起趴趴照提供）

▲供拍照的旋轉木馬。

除此之外，作外的數量也非常多，拍照之餘也能坐在這邊用餐休息，室外假草皮和粉紅欄杆的陽台除了可以吹風欣賞情人橋的風景，一旁還有佩佩豬和粉紅搖搖馬可以讓小朋友合照。

▲全家超商台中情人店。（圖／一起趴趴照提供）

▲陽台能拍照也能看風景。

支後來大坑，除了情人橋在內的四座主題景觀橋外，還能來全家情人店喝杯咖啡拍個照，再加上附近的新都生態公園，是個很適合午後帶小朋友出來放風的地方。

全家台中情人店
地址：台中市北屯區景賢路106號
營業時間：24小時

關鍵字： 網美 特色超商 全家 拍照 大坑 台中旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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