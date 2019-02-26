嗜辣者必看！FRIDAYS與TABASCO合推11道創意料理與飲料



▲美式連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS首度攜手美國百年傳奇辣椒汁TABASCO，研發全新獨創食譜。(圖／TGI FRIDAYS提供，以下同)



旅遊中心／綜合報導

美式連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS首度攜手美國百年傳奇辣椒汁TABASCO，研發全新獨創食譜，從開胃菜、沙拉、主餐到飲品甜點全面性入菜，推出11道「辣搖滾精神」聯名菜色及飲品組合，於2019/2/26至2019/4/22期間於全台14間FRIDAYS餐廳推出。

此次聯名合作，FRIDAYS特選4款TABASCO辣椒汁風味，分別是青椒汁、紅椒汁、煙燻辣椒汁、哈巴尼羅辣椒汁，特製成5款「辣搖滾精神」系列餐點，辣起司搖滾龍捲風將馬鈴薯削成螺旋狀炸至金黃色，佐以TABASCO紅椒汁為基底的布蘭科辣味起司醬、墨西哥茄汁辣醬，再搭配TABASCO青椒汁製成的美乃滋、傑克起司、蕃茄、洋蔥。





▲泰瘋狂酸辣海鮮麵。





▲動滋動滋雞肉脆餅沙拉。





▲辣起司搖滾龍捲風。



動滋動滋雞肉脆餅沙拉則是把蘿美生菜淋上鱷梨田園醬，搭配兩種濃郁起司、玉米、洋蔥，鋪上由TABASCO煙燻辣椒汁製成的田納西醬炭烤鮮嫩雞肉、搭配鳳梨莎莎醬和玉米脆餅，口感豐富有層次。

煙燻炭烤豬肋排塗上TABASCO煙燻辣椒汁製成的烤肉醬，烤至雙面焦香入味；超澎派超級巨星拼盤，搭配馬利納拉醬與TABASCO煙燻辣椒汁製成的杏桃甜醋醬；異國風味泰瘋狂酸辣海鮮麵則是把天使細麵配上蝴蝶蝦、小管圈、淡菜等，搭配以辣度最高的TABASCO哈巴尼羅辣椒汁製成的椰汁酸辣醬一起快火拌炒，酸辣開胃。

除了全新餐點外，FRIDAYS也以TABASCO辣椒汁大玩創意，選用伯爵茶、紅酒、鳳梨汁及熱巧克力等不同基底，研發出6款創意辣調飲。





▲6款創意辣調飲。