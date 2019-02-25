愛情電影、鬼片都在這取景過！四大影迷必訪經典電影飯店

▲電影《瘋狂亞洲富豪》取景地。（圖／新加坡旅遊局提供）



記者陳涵茵／綜合報導

一部好電影能世代雋永，片中的台詞、橋段、拍攝景點都能成為經典，影迷想朝聖電影場景，幻想跟著男女主角一起走進劇情中嗎？那就踏進以下電影取景飯店，感受不一樣的住宿氛圍。

1.東京花園君悅飯店

▲紐約酒吧。（圖／Hotels.com提供，下同。）



《愛情，不用翻譯》（Lost in Translation）是許多人心目中的經典愛情電影，比爾莫瑞和史嘉蕾喬韓森經常遇到的地方正是東京花園君悅飯店52樓的紐約酒吧（New York bar），這部電影獲得了4項奧斯卡獎，包括最佳影片和最佳原創劇本，是訪問東京的電影娛樂迷必遊之地。

2.西貢歐式飯店 - 胡志明市

▲西貢歐式飯店。



西貢歐式飯店曾出現多部老電影中，像是《沉靜的美國人》（The Quiet American）、《印度支那》（Indochine）中都有佔有許多鏡頭，這兩部電影也都獲得了相關提名和獲獎。另外，也有傳聞表示電影原書作者格雷厄姆·格林（Graham Greene）自己就是是214房的常客。

3.新加坡萊佛士飯店

▲電影中富豪氣派的家。



好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》票房賣座成功帶起亞洲風潮，萊佛士建於1887年，充滿濃濃殖民風的維多利亞式建築，純白建築加上熱帶花園，不僅是新加坡殖民時代的遺跡，華麗古典的外觀與內部裝潢是提供喜歡奢華排場的人們一高檔住宿的不二選擇，隨著電影熱映再次聲名大噪。

4.山林小屋酒店

地址：27500 East Timberline Road, Timberline, OR 97028, 美國

▲經典驚悚電影《鬼店》。（圖／《鬼店》劇照）



驚悚電影《鬼店》（The Shinning）被不少影評評為恐怖片經典，片中那對令人毛骨悚然的血色雙胞胎夜半也會出現夢中。奧勒岡州胡德國家森林公園（Mt. Hood National Forest）這座山林小屋酒店，就是《鬼店》的電影拍攝場景，身為恐怖大師史蒂芬．金（Stephen King）的粉絲來到這一定會興奮不已。

＊以上圖片由Hotels.com提供。