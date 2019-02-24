台北燈節踩街最萌亮點　熊讚雨中獨舞、民眾搶握東森吉祥物得意狗

▲東森購物吉祥物得意GoGo現身2019台北燈節踩街嘉年華遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導 記者李毓康／攝影

2019台北燈節重頭戲踩街嘉年華遊行於今（24）日下午15點登場，除了東京迪士尼35週年特別遊行外，緊接其後的熊讚與東森購物吉祥物得意GoGo也成為全場焦點。身形靈活的台北市政府吉祥物「熊讚」頭戴可愛花型頭套，在主舞台區賣力熱舞，2隻可愛軟萌的得意GoGo則在主舞台四周繞場，與現場民眾互動打招呼，讓現場民眾直呼超可愛！

▲熊讚不畏風雨在雨中跳舞。（圖／記者李毓康攝）

▲熊讚熱情與民眾揮手。（圖／共訊）

與迪士尼明星均身穿雨衣不同，在東京迪士尼35週年特別遊行結束後，熊讚不畏風雨打頭陣，黑色圓滾身形，靈活的在馬路上蹦蹦跳跳，與東森購物吉祥物得意GoGo一起現身西門町街頭。當走到主舞台時，頭戴可愛花型頭套的熊讚更來場長達近10分鐘的個人秀，隨著音樂開始賣力熱舞，讓現場民眾尖叫連連，跳到一半，熊讚還調皮地跑到兩側圍欄，與民眾握手打招呼，甚至還有民眾抓住熊讚，捨不得他離開。

▲民眾瘋狂搶拍東森購物吉祥物得意GoGo。（圖／記者李毓康攝）

▲兩隻可愛的東森購物吉祥物得意GoGo。（圖／記者李毓康攝）

▲東森購物吉祥物得意GoGo在主舞台周邊與民眾打招呼。（圖／記者李毓康攝）

東森購物代表吉祥物得意GoGo也是全場焦點，兩隻白色軟萌的得意GoGo，當與熊讚一起走到主舞台後，即開始繞場，與現場民眾互動打招呼，更有民眾為了近距離與得意GoGo互動，在圍欄後瘋狂揮手，希望能吸引得意GoGo的「目光」，可見得意GoGo在現場的高人氣。

2019台北燈節為期9天的燈會活動今（24）日是最後一天，預計在晚上19點舉辦閉幕式，屆時將有主燈秀與開燈儀式，還有BOXING樂團演出，將要賞燈，可要把握今天最後機會。

＊東森集團贊助台北燈節活動，祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，只要參加台北市政府LINE@燈節集章活動，就有機會獲得東森幣 100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美日本來回機票等大獎。另外，燈節期間天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。