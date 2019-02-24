直擊／米奇米妮穿雨衣現身台北燈節踩街　西門町變身台版迪士尼

▲東京迪士尼35週年慶特別遊行現身西門町。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導 記者李毓康／攝影

2019台北燈節重頭戲踩街嘉年華遊行在24日下午15點準時登場，不畏大雨，「東京迪士尼35週年特別遊行」海外首次公演獻給台北，米奇帶著米妮、布魯托、達菲和雪莉梅穿上雨衣，乘著特別花車現身，搭配歡樂的背景音樂，立刻將西門町變成「台版迪士尼」！

24日台北下起大雨，網友一度擔心遊行取消，幸好最後仍照常舉行。踩街嘉年華遊行準時15點開場，由數十輛Gogoro機車隊開場，為遊行揭開序幕。

▲米奇、米妮和布魯托穿上35週年慶典服飾，並套上雨衣，與台北民眾熱情揮手。（圖／記者李毓康攝）





▲達菲與雪莉玫也首次來台亮相。（圖／記者李毓康攝）

▲穿上雨衣的米奇很少見。（圖／記者李毓康攝）

▲米奇米妮熱情的與台北民眾揮舞。（圖／記者李毓康攝）

民眾最期待的東京迪士尼35週年特別遊行在第3順位登場，保密到家的迪士尼明星終於揭曉，包括米奇、米妮、布魯托，以及首次來台的達菲和雪莉玫都穿上東京迪士尼35週年服飾，登上特別花車，與東京迪士尼舞者和來自台北市約80名小朋友，一起在西門町街頭載歌載舞。

▲東京迪士尼35週年慶特別遊行一現身立刻嗨翻全場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼米奇米妮身上所穿的服飾是35週年限定。（圖／記者李毓康攝）

▲可愛的達菲和雪莉玫也是現場亮點。（圖／記者李毓康攝）

歡樂的迪士尼音樂一下，可愛的迪士尼花車緩緩駛入遊行會場，立刻吸引現場民眾尖叫。米奇、米妮和布魯托與達菲、雪莉梅身穿35週年限定的服飾，為了防止淋濕，在頭部與身上都分別套上透明雨衣，也是難得一見的景象。

▲迪士尼舞者穿著35週年慶典服飾，披上雨衣，在雨中帶著燦爛笑容賣力跳舞。（圖／記者李毓康攝）

▲小朋友也加入東京迪士尼35週年慶特別遊行隊伍。（圖／記者李毓康攝）

當花車抵達主舞台區域，米奇與米妮、布魯托與達菲、雪莉梅站在花車上，而迪士尼舞者帶領80位小朋友圍繞迪士尼特別花車，搭配東京迪士尼35週年的主題曲，為台北民眾帶來歡樂喜慶的舞蹈表演，舞者更熱情靠近欄杆，與兩邊民眾熱情互動，讓民眾彷彿真的置身在東京迪士尼樂園內一般，當特別表演一結束，現場立刻爆起熱烈鼓掌與尖叫。

▲東京迪士尼35週年特別遊行在主舞台區帶來5分鐘特別演出。（圖／記者李毓康攝）

表演期間也有個有趣的小插曲，也許是因為雨天導致花車提供米奇米妮站的平台變滑，在米妮蹦蹦跳跳與兩側民眾揮手時，更不小心腳一滑倒在米奇身上，被米奇接住後扶起一推，米妮接著繼續蹦蹦跳跳的與民眾開心揮手，成為可愛的小亮點。