台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入







▲藏在台北巷弄的神秘酒吧，乍看以為是書店！（圖／Book ing bar提供）

記者林育綾／綜合報導

台北一家隱藏在大安區巷弄的「神秘魔法書櫃酒吧」，去年8月開幕不久很快在網路上形成話題，它的裝潢十分特別，想走進店內也有「玄機」，在乍看以為是普通書櫃的層架間，必須找出那本會發光的書，才是通往酒吧的關鍵鑰匙。



▲超神秘的魔法書櫃酒吧，要找出「會發光的書本」才能進入。（圖／Book ing bar提供）

部落客《Momoco。毛毛摳》分享介紹這間藏在巷弄的魔法書櫃酒吧Book ing bar，門口完全沒有招牌，一走到所在地址，成排的書櫃乍看以為是書店，沒想到裡頭別有洞天，只要從書櫃層架間找出「會發光的書」，它就是那把關鍵的鑰匙，酒吧的門才會為你而開。她笑說這樣的設計十分考驗智慧，很多人都進不去，「建議先去過一次之後，第二次就是你坐在裡頭，笑著讓朋友打給你了。」



▲▼走進酒吧內才驚覺別有洞天！（圖／Book ing bar提供）



除了魔法書櫃的「機關」創意十足，Book ing bar 的調酒名稱也十分特別，例如一夜長大木瓜牛奶、不孤單芭樂、天下沒有白吃的蘋果、葡萄柚想放假、狼來了楊桃汁⋯⋯等，新鮮水果調酒可能會因應季節而變化，並貼心標示喝醉度、甜度、酸度，因此就算是很少喝酒或不知道怎麼挑選的人，可以透過貼心的提示來作為參考，按照自己的喜好選擇，或者也能和Bartender點一杯專屬於你的特製調酒。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康，喝酒不開車安全有保障。



▲調酒名稱十分特別。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）



▲調酒杯飾也非常漂亮，無論視覺上或口味上都是女生會喜歡的。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

調酒杯飾也非常漂亮，無論視覺上或口味上，都是女生會喜歡的；除了調酒也有供應美食，包括薄脆餅皮Pizza、薯片、椒鹽雞米花、軟殼蟹、滷味食蔬等，雖然有些料理出現在熱炒店比較無違和，不過Momoco直誇「吃起來跟水果酒意外搭配！」



▲▼披薩、雞米花等配酒也十分對味。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）





▲薯片。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）



▲炸軟殼蟹配水果酒也意外無違和感。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）



▲想要來點健康、清爽的飲食，也能點滷味時蔬。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

Momoco特別推薦喜歡拍照的女孩們，別錯過在吧檯區拍美照，店家還特別貼心準備打燈器具，若沒有其他客人在使用，可以詢問一下工作人員，就可以拍出超厲害的照片！



▲吧檯區超好拍，店家還貼心提供打燈器具。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康，喝酒不開車安全有保障。

Book ing bar

地址：大安區仁愛路四段345巷15弄10號1樓

電話：02 2775 4941

