ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入

ETtoday餓勢力



▲▼台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／Book ing bar提供）
▲藏在台北巷弄的神秘酒吧，乍看以為是書店！（圖／Book ing bar提供）

記者林育綾／綜合報導

台北一家隱藏在大安區巷弄的「神秘魔法書櫃酒吧」，去年8月開幕不久很快在網路上形成話題，它的裝潢十分特別，想走進店內也有「玄機」，在乍看以為是普通書櫃的層架間，必須找出那本會發光的書，才是通往酒吧的關鍵鑰匙。

▲▼台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／Book ing bar提供）
▲超神秘的魔法書櫃酒吧，要找出「會發光的書本」才能進入。（圖／Book ing bar提供）

部落客《Momoco。毛毛摳》分享介紹這間藏在巷弄的魔法書櫃酒吧Book ing bar，門口完全沒有招牌，一走到所在地址，成排的書櫃乍看以為是書店，沒想到裡頭別有洞天，只要從書櫃層架間找出「會發光的書」，它就是那把關鍵的鑰匙，酒吧的門才會為你而開。她笑說這樣的設計十分考驗智慧，很多人都進不去，「建議先去過一次之後，第二次就是你坐在裡頭，笑著讓朋友打給你了。」

▲▼台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／Book ing bar提供）
▲▼走進酒吧內才驚覺別有洞天！（圖／Book ing bar提供）
▲▼台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／Book ing bar提供）

除了魔法書櫃的「機關」創意十足，Book ing bar 的調酒名稱也十分特別，例如一夜長大木瓜牛奶、不孤單芭樂、天下沒有白吃的蘋果、葡萄柚想放假、狼來了楊桃汁⋯⋯等，新鮮水果調酒可能會因應季節而變化，並貼心標示喝醉度、甜度、酸度，因此就算是很少喝酒或不知道怎麼挑選的人，可以透過貼心的提示來作為參考，按照自己的喜好選擇，或者也能和Bartender點一杯專屬於你的特製調酒。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康，喝酒不開車安全有保障。

▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲調酒名稱十分特別。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲調酒杯飾也非常漂亮，無論視覺上或口味上都是女生會喜歡的。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

調酒杯飾也非常漂亮，無論視覺上或口味上，都是女生會喜歡的；除了調酒也有供應美食，包括薄脆餅皮Pizza、薯片、椒鹽雞米花、軟殼蟹、滷味食蔬等，雖然有些料理出現在熱炒店比較無違和，不過Momoco直誇「吃起來跟水果酒意外搭配！」

▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲▼披薩、雞米花等配酒也十分對味。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲薯片。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲炸軟殼蟹配水果酒也意外無違和感。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲想要來點健康、清爽的飲食，也能點滷味時蔬。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

Momoco特別推薦喜歡拍照的女孩們，別錯過在吧檯區拍美照，店家還特別貼心準備打燈器具，若沒有其他客人在使用，可以詢問一下工作人員，就可以拍出超厲害的照片！

▲▼ 台北神秘魔法書櫃酒吧　找出「會發光的書本」才能進入（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）
▲吧檯區超好拍，店家還貼心提供打燈器具。（圖／《Momoco。毛毛摳》提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒，飲酒過量有礙健康，喝酒不開車安全有保障。

Book ing bar
地址：大安區仁愛路四段345巷15弄10號1樓
電話：02 2775 4941

Momoco部落格Momoco。毛毛摳粉絲團

關鍵字： 酒吧 台北美食 魔法 台北旅遊 書櫃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先看！星巴克台南小北門市

全台首創越式紅瓦燒烤！食材超多

台灣燈會亮到國外！將到丹麥展出

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

9成6台旅客想再搭「公主遊輪」

淡水天元宮賞櫻專車2路線　228上路

基隆古早味現烤零嘴！吃了會放屁

台北浮誇鍋物！水族缸直接霸氣上桌

南投IG人氣咖啡　賞日月潭綠意美景

法媒讚台北為「街頭小吃之都」！

熱門行程

最新新聞更多

台北魔法書櫃酒吧　入口超神秘！

寧夏夜市5大必吃美食　米其林也推薦

兒童節親子景點　玩積木、選拔賽

淡水老街旁一處寧靜！下午茶配浪潮

餃子の王將台北首店開在統一時代

刷「台灣Pay」買高鐵票省爆！百元回..

台南烏山頭水庫「南洋櫻」開7成！

海底撈貼心服務都源自這個理念

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366