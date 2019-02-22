新加坡環球影城全新夜間巡遊、和魟魚夢幻游泳　玩樂美食全攻略

▲新加坡聖淘沙名勝世界吃喝玩樂全攻略。

記者陳涵茵／新加坡報導、攝影

2019年計劃好下個旅程了嗎？找個週末搭飛機四小時就能抵達度假天堂，位於新加坡的聖淘沙名勝世界不只有著名的新加坡環球影城，還有S.E.A海洋館、水上探險樂園及海事博物館與6間星級飯店，省去舟車勞頓抵達園區，樂園、Villa、美食美酒一次擁有，和小小兵與史瑞克抱抱完再潛到水中和魟魚一起游泳，或在泳池畔發呆放空喝杯小酒，一家大小都能共度歡樂假期。

瘋狂玩樂尖叫篇

▲新加坡環球影城。

新加坡環球影城可說是電影迷的天堂，七大主題遊樂園區包括好萊塢、紐約、馬達加斯加、科幻城市、遙遠王國、古埃及、失落的世界。其中，大黃蜂粉絲必朝聖《變形金剛3D對決之終極戰鬥》，戴上3D眼鏡和博派並肩出任務對抗邪惡狂派，幻想中的科幻場景全都真實呈現眼前，絕對讓影迷大呼過癮。

▲新加坡環球影城-科幻城市可以見到變型金鋼真實出現在你眼前。

來到新加坡環球影城怎麼能錯過和動畫明星們見面的機會，在紐約區路上巧遇可愛小小兵，還能和鞋貓劍客、史瑞克愛的抱抱。若你已經造訪過新加坡環球影城，那麼現在又多了一個全新理由再次朝聖，期間限定的「好萊塢璀璨夜間巡遊」已於2019年登場，即日起到8月11日，每周五、六與指定國定假日晚間7點30分登場，環球影城明星們搭著巡遊列車和大家說嗨，馬達加斯加、史瑞克、恐龍通通出動，炫麗燈光表演為夜晚畫下完美驚嘆號。

現在還可以8折優惠購買三樂園套票，一次玩遍新加坡環球影城及另外兩個景點；而且新加坡環球影城的好萊塢璀璨夜間巡遊無需另外購票，持有日間票的可以一票玩到底，讓你從早到晚盡情享受樂園設施。

＊樂園優惠票可以在官網預訂 。

▲在指定時間可以與可愛的小小兵見面拍照。

▲2019年期間限定的好萊塢璀璨夜間巡遊。

▲史瑞克也出動。

＊新加坡環球影城－環球夜 夜歡騰

好萊塢璀璨夜間巡遊

展出日期：即日起至2019年8月11日

展出時間：周五、周六、指定國定假日，晚間7：30分

海洋消暑篇

▲S.E.A.海洋館為世界上最大的水族館之一。

既然號稱度假天堂那當然不只有新加坡環球影城可以玩，園區內的S.E.A.海洋館有多達800物種、超過10萬隻海洋動物在這悠遊，如夢似幻的景觀窗帶領遊客進入水色夢境中。深海奧秘生態區、鯊魚海底隧道、沉船生態區等各式巧思設計的主題景觀窗，能從不同角度看見不同面貌的海底奇景，其中鯊魚隧道區與水母區是絕不可錯過的網美拍照場景。

▲鯊魚隧道。

▲迷幻的水母區很適合拍美照。

逛完水族館認識完海洋生態與保育後，爸爸媽媽想帶著孩子們寓教於樂也可到一旁的海事博物館，跟著時光隧道走回海上絲綢之路，將課堂內容搬到戶外，15個主題展廳讓孩子們從玩樂中認識著名航海家們，沉悶的歷史課也跟著鮮明起來。

▲海事博物館有艘巨大木船。

▲海事博物館內共有15個主題展。

海上驚喜可不僅如此，水上探險樂園是東南亞唯一融入海洋生物的水上樂園，除了一般常見的滑水道、漂漂河、人造浪衝浪灣等玩水設施，在這裡最酷的是可以和魚兒一起游泳，戴上浮潛泳鏡跳進人造海裡與熱帶魚同游。這樣還不夠驚喜？若年滿15歲還可戴上潛水帽、換上潛水裝，潛到三尺深的S,E,A,海洋館中，成千上萬魚群就圍繞身旁，魟魚不時還會從頭上飛過，不可思議的全新體驗在睡夢中也會偷笑。

▲水上探險樂園的彩虹礁遊能和彩色熱帶魚群一起悠遊。

▲海底行 - 戴上潛水面罩潛到3尺深近距離觀察海底生物。

度假住宿篇

▲僅有11間的海景套房能和海底生物一起共眠。

刺激的遊樂設施留給年輕人去瘋，在聖淘沙名勝世界也有專屬大人的奢華玩法，睡到自然醒、大啖美食，白天泡在泳池裡曬太陽晚上再到酒吧小酌聽Live band，住進聖淘沙名勝世界就能一次滿足。新加坡聖淘沙名勝世界共有6間星級酒店，多達1600間客房，包括康樂福豪華酒店、邁克爾酒店、節慶酒店、新加坡Hard Rock®酒店、逸濠酒店以及雲頂裕廊酒店，不同風格的酒店可供遊客選擇。其中最特別的就屬S.E.A.海洋館僅有11間的海景套房，不必在水族館人擠人搶最佳視角，躺在床上打開窗簾就能看見魚兒悠遊。

▲新加坡Hard Rock®酒店搖滾吧有各式調酒及Live band表演。

吃貨美食篇

▲Sessions餐廳招牌辣椒螃蟹。

來到新加坡絕對要大口吃美食，聖淘沙名勝世界擁有各式各樣的異國料理，從街頭道地小吃到高檔餐廳通通有，亞洲首間米其林品鑒餐廳CURATE餐廳；2017年米其林一星的澳西亞牛扒海鮮燒烤；主打新加坡菜式的Sessions餐廳等，其中位於新加坡Hard Rock®酒店的Sessions餐廳，招牌的辣椒螃蟹，新鮮肥美的蟹腳肉與辛香醬汁絕妙搭配，以炸饅頭沾上辣椒醬汁一口咬下，回國後一定還會吮指懷念。

▲馬來西亞美食街擁有多達20種道地東南亞小吃。

若想嚐嚐道地的東南亞口味又不想花大錢，就到馬來西亞美食街覓食吧！這裡擁有多達20幾種街頭美食，顛覆一般樂園美食街貴又不好吃的印象，馬來西亞美食街裡全是CP值超高的道地美味，沙爹、咖哩雞、馬六甲雞飯粒、巴生肉骨茶、瓦煲雞飯道道銷魂，另外，吃飽後還可以點上一份傳統的咖椰吐司或一碗檳城煎蕊冰，用甜點完美作結。平均消費約台幣200元，在物價水準高的新加坡，是不是很划算！

▲馬來西亞美食街內部特別以娘惹風格打造。

▲瓦煲雞飯、沙爹、肉骨茶各種美味都吃得到。

難得出國想要犒賞自己品嚐新潮又高檔的料理，那就不能錯過2018年底才新開幕的明星主廚餐廳table65，由知名荷蘭主廚Richard van Oostenbrugge管理，一改傳統高檔餐飲浮誇包裝將重點聚焦食材核心風味，國際風味元素巧妙融入現代歐洲菜式，餐廳內開放式廚房直接上菜，道道料理不僅外觀就如同藝術品般，吃下後食材組成的多層次變化也像藝術品般挑戰著饕客味蕾。

▲全新開幕的高檔歐式創意料理餐廳table65。

▲氣派沈穩的裝潢、開放式空間讓美味能夠直接上桌。

▲招牌點心「蘋果」用蘋果為主角製成的創意料理，中間為蘋果冰淇淋打造果核，麥芽糖打造透視蘋果意象。

＊table65

地址：邁克爾酒店一樓

聖淘沙名勝世界現在推出許多早鳥優惠，包括新加坡環球影城、S.E.A.海洋館、水上探險樂園，如果想訂飯店+樂園套票，現在也有7折優惠。更多優惠可上官網查詢。

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▲留言就抽小小兵爆米花桶。（圖／Ettoday示意圖）