卡位要趁早！把握日本紫藤花季、立山黑部雪之大谷

文／七逗旅遊網提供

你想過能在一趟旅程中，同時欣賞冰雪世界、浪漫的紫藤花嗎？4月，春季來臨，不僅是繁花盛開的季節，也是日本的立山黑部再度與大家見面的日子！



▲整個冬天累積的雪量，造就了氣勢十足的大雪牆，鏟雪車得花一個月才能順利開通道路。（圖／shutterstock.com提供）

立山黑部每個季節都有不同的風景，冬天時，這裡雖然暫停開放，但這一季累積的雪量，將能讓你在開山日時，欣賞磅礡大氣的壯觀雪牆！今年，立山黑部的開山日為4/15，到時候登上立山的室堂站，依上一個冬天的雪況，能在雪之大谷見到高約10-20公尺的巨人級雪牆，就連停在雪牆旁的遊覽車，看起來都顯得特別渺小。雪之大谷只開放到6/21，而且會隨著時間慢慢融化，千萬得把握時間前往喔！



▲天王川公園藤架上的紫藤花宛如從天而降的紫色彩帶。（圖／盈達旅遊提供）

4月中旬至5月上旬來日本，除了可以朝聖立山黑部的雪之大谷，你還能順便觀賞愛知縣的紫藤花瀑布。愛知縣的廣藤園、岡崎公園、天王川公園，都是賞紫藤的勝地，天王川公園擁有12種的九尺藤花，藤園面積達到5,034公尺；紫藤花是岡崎市的市花，岡崎公園高齡超過120歲的「五萬石藤」不會令你失望；廣藤園大大的藤架佈滿垂落的紫色小花，當微風吹過，彷彿在頭上掀起了一股紫色的波浪，美麗的景象是春季最迷人的風景。



▲上高地是一幅大自然渲染的畫。（圖／shutterstock.com提供）

在許多人心目中，和中國九寨溝同樣擁有神級美景的上高地，也是來北陸必訪的景點！清澈見底的池水、白樺林、落羽松及遠方仍有殘雪的北阿爾卑斯山交織出畫一般的美景，尤其隨著光影變化的水色，更讓人移不開視線，並期待這片山水還能帶來什麼樣的驚喜，也難怪這裡被稱為「神的故鄉」。



▲走進高山古街，就像是走入了時光隧道之中。（圖／盈達旅遊提供）

被旅遊聖經《米其林指南》選為3星景點的高山上三之町古街，你怎能錯過？古色古香的日式老街由酒窖、咖啡店、工藝品店等店鋪組成，這裡有「飛驒小京都」的美稱，其中還有不少百年老店。過去，這裡是百姓們居住的地方及商人們從事買賣的商店街，濃濃的日式風味讓人彷彿回到古早以前的日本。

推薦行程：

▲ 名古屋立山黑部．雪牆紫藤雙溫泉六日►►►

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