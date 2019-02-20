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永福樓有意在台北東區重起爐灶　無奈租金仍偏高而放棄

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▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）
▲即將結束營業的永福樓。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓因為東區商圈沒落、租金太高，餐廳決定只營業到2月24日，讓許多老客人覺得婉惜。雖然已宣布歇業，但永福樓仍有意東山再起，不願讓這塊41年的招牌就此消失，持續在東區尋找適合的地點，但無奈東區的租金仍高，找不到合適的店面。　

永福樓公關陳羽珊表示，台北東區真的是沒落了，近年來的人氣跟過去相比直的差很多，很多店家撐不下去只好離開，現在很多店面都是空著。永福樓也是，餐廳人氣與業績一直下滑，管銷費用仍然不變，收入跟支出已很難打平，因此曾跟房東協調能不能降租，不過協調過程中房東不願意降租，還說租金沒有漲價已經很好了，說目前的租金已經算便宜。由於餐廳收入已經不能負擔高租金，因此老闆決定在租約到期就不再續約，只營業到2月24日。


▲永福樓曾試著在東區尋找店面，但因租金偏高而作罷。（圖／記者黃士原攝）

永福樓宣布結束營業後，突然老客人全都回來了，訂位電話響個不停，而且烤鴨供不應求，光是從1月 27日宣布歇業後到2月17日，烤鴨就賣出600多隻，平均一天超過30隻，陳羽珊說，這是近年來未曾出現的盛況，而現在鴨隻供應不及，也緊急跟鴨商調貨，在2月24日之前仍然很吃緊，沒有事先預訂可能無法點餐烤鴨。

永福樓公關陳羽珊坦承，老闆其實也不想讓永福樓這塊41年的招牌就此消失，所以在這段時間也試著尋找其他合適的地點，看能不能讓永福樓重新在東區跟大家見面，無奈東區租金仍高、未見下滑的趨勢，還是找不到合適的店面來承租，所以永福樓至少在今（2019)年內是不會再東山再起了。


▲永福樓烤鴨供不應求，原料吃緊。（圖／徐天麟提供）

老牌餐廳永福樓主攻江浙菜，是過去政商名流喜歡聚餐的地點，老師傅拿手菜餚口味道地抓住不少饕客的胃，不僅老台北人聚餐都來過，因樓上有包廂，不少政商名流、媒體聚會也愛選在永福樓。

永福樓
地址：台北市大安區忠孝東路四段59號
電話：02-2752-8232
開放時間：11:30–14:30, 17:30–21:30

關鍵字： 永福樓 東區

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