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打破九獅圖女性演員限制！翁蘇安表演22年首登台不緊張

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▲九獅圖演員翁蘇安。（圖／記者馬叔安攝）

▲九獅圖演員翁蘇安。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

這次隨團來到台灣演出的九獅圖演員翁蘇安，是最早期的女性九獅圖演員之一，她自從1997年開始從事九獅圖的演出，迄今已22年。她表示，九獅圖的表演亟需體力，且為防技藝外流，傳統有「傳媳不傳女」的風俗，如今她已退居幕後，培養年輕一代九獅圖演員。

翁蘇安和這次九獅圖表演團體成員都來自浙江金華永康唐先鎮石橋頭村，在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，當時因為身邊的男性都要工作，為了滿足九獅圖演出的人力需求，開始開放女性加入，「元當時也很積極」她說，「剛開始也很辛苦，後來有興趣了就一直學下去。」

南投燈會，浙江九龍圖表演。（圖／記者馬叔安攝）

▲浙江九獅圖首次來台表演。（圖／記者馬叔安攝）

「力氣肯定比不過男生」翁蘇安說，「別人眼光也是利一點，對我們女生眼光低一點」，當時自己因為都有幹農活，所以體力還能撐得住。如今的她退居幕後，協助指導年輕演員。她說現在年輕女生都怕辛苦，「吃不消了」，如今表演九獅圖的女生反而沒她那時候多。

翁蘇安如今已是團隊中的老演員了，這次是她頭回來到台灣，於此之前，她曾與九獅圖前往法國、紐西蘭、新加坡等地演出。對於即將首次在台灣演出，她說自己不會緊張，她還記得自己當初第一次去北京最緊張，「出國次數多了也不緊張了，信心很足了」，這次最主要要把獅子舞好。

►►節日到九獅跳！走過300年　浙江九獅圖首次來台演出

關鍵字： 九獅圖 浙江 永康 南投燈會 翁蘇安

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