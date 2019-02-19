2019台灣燈會璀璨開幕　民眾盛讚：美爆了

▲2019台灣燈會19日晚開幕，各式燈會，美不勝收。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會19日在屏東大鵬灣盛大開幕，主燈「巨鮪來富」開燈秀、台灣首次的INTEL無人機燈光秀及海上煙火，陸海空國際級展演把大鵬灣變成璀璨樂園，開創了台灣燈會新高度，民眾大讚史上最美。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會30年，邁入新的里程碑，首次在屏東舉辦，對屏東是挑戰也是榮耀，台灣燈會已是台灣重要的節慶，曾獲讚為「全球最佳節慶」之一、「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，屏東縣近一年來總動員辦理台灣燈會，在大鵬灣燈區打造主題式燈會樂園party，向世界展現最美好的屏東，「未來屏東不再只是地理名詞，更是品牌」！

▲台灣燈會今晚開幕，INTEL無人機燈光秀▼

屏東縣政府統計，台灣燈會開幕首日入園人數突破60萬人次，蔡英文總統晚間親臨開幕點燈。她說，今年主燈「巨鮪來富」，鮪魚不只好吃更是好看，也代表現在的屏東，不只愈來愈進步，也充滿了光彩自信，招來全世界的注目。

開幕典禮由空軍第一聯隊飛行員駕駛經國號戰機，以五機大雁隊形低空衝場方式，獻上最高敬意。

19日元宵節雖然是平日，但下午就陸續湧入許多民眾參與晚間開幕，燈區內擠得水洩不通，開幕每一幕表演都引起讚嘆，尤其台灣首次邀請INTEL無人機演出，300架無人機在夜空排出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔及「屏東」、「TAIWAN」等圖樣，更令全場沸騰大為震撼感動，台灣燈會讓屏東躍上國際星空了。

屏東縣政府表示，大鵬灣燈區20個特色燈區、184個主題燈、600個競賽花燈，佈置在陸域、海域，加上首次引進台灣展演的INTEL無人機燈光秀，提供了陸海空3D不一樣的視覺饗宴，讓民眾處處驚艷。

台灣燈會19日開幕後，每晚都有精彩表演，「一日一主題、天天有主秀」，除了INTEL無人機燈光秀，還有法國水上烏托邦劇團「海洋歌劇」、西班牙高空馬戲團、韓國擊光亂打秀、及優人神鼓、台客天王陳昇&新寶島康樂隊、宇宙人、滅火器樂團、張三李四、盧廣仲，歡迎民眾來賞燈。

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