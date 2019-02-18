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日本北東北5大必體驗　自拍、大胃王挑戰等著你

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【圖．文／行遍天下】

總稱日本北東北的秋田、青森、岩手，在橫跨三縣之間的十和田、八甲田、八幡平等山岳地帶，為自然景觀豐富的十和田八幡平國立公園。
冬日時分，體驗地元風土人情、美食和景緻，融入日式生活，迎接一年之中最晶瑩夢幻的極上漫旅。

連續100年，盛產世界第一蘋果為豪的青森，孕育出不少當代藝術家，如繪畫設計師奈良美智、版畫家棟方志功、編劇兼詩人寺山修二等等。在為數眾多的美術館、紀念館和文化遺產中，又以座落在藝術之城的「十和田市現代美術館」最為人所喜愛。

美術館邂逅奈良美智、草間彌生

▲草間彌生夢幻「圓」地，赤子之心滿點！（圖／行遍天下）
▲草間彌生夢幻「圓」地，赤子之心滿點！（圖／行遍天下）

由曾經設計法國羅浮宮朗斯分館和金澤21世紀美術館的日本建築師西澤立衛打造的十和田市現代美術館，位於日本百選道路之一的官廳街通上，為全球首創將周邊公園、商店街和整條路面塑造成與鄰里相融的戶外藝文大道。在館外前庭，一入眼簾的是令人直呼可愛的奈良美智作品代表的小森YOROSHIKU GIRL請多關照女孩的巨幅牆面畫作，及韓國創作家崔正化的FLOWER HORSE，藉由繁花似錦的白馬象徵十和田與馬兒重要歷史關聯。

▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）

對街廣場上還有同樣引人注目的草間彌生LoveForever, Singing in Towada黃色波點大南瓜、水玉女孩和狗狗、蘑菇的繽紛點點童趣。

▲超大巨像之神情和膚質血管皆逼真的超乎現實。（圖／行遍天下）
▲超大巨像之神情和膚質血管皆逼真的超乎現實。（圖／行遍天下）

而大道中央的美術館內，以玻璃走道連接一間間展示室，有來自全球各國22位藝術家創作出的23件常設藝品，包含澳洲藝術家Ron Mueck近4公尺高巨大婆婆雕像的細膩之作，帶來唯妙唯肖的震撼。

▲花馬帶起舊名為駒街道的官廳街通未來榮景。（圖／行遍天下）
▲花馬帶起舊名為駒街道的官廳街通未來榮景。（圖／行遍天下）

入內則是小野洋子的Wish Tree for Towada願望樹、Riverbed Bell of Peace和平之鐘，及盡頭處台灣藝術家林明弘創作的無題花布紋地板。從內而外或外而內，皆有互相輝映欣賞的視角，加上不定期企劃展覽，是能盡興賞玩上一天的美麗寶庫。
▲韓國藝術家徐道獲的Causeand Effect，用1萬個塑膠小人串成9公尺高長的放紙狀吊燈，意味人生輪廻因果。（圖／行遍天下）
▲韓國藝術家徐道獲的Causeand Effect，用1萬個塑膠小人串成9公尺高長的放紙狀吊燈，意味人生輪廻因果。（圖／行遍天下）

青森睡魔祭體驗慶典代表
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲睡魔之家WA．RASSE歷史專區可知道睡魔製作主人的風格和技術及時代性。（圖／行遍天下）

到青森市，參與日本夏季慶典最具代表之一的睡魔祭是最重要不過的事。這項國家指定重要無形民俗文化遺產，在「睡魔之家WA．RASSE」就可全年感受其特色。神奇的館內空間展有4座曾在青森睡魔祭出場的大型睡魔燈籠，隨著400吋大銀幕投放祭典實際情景和行經塗鴉牆通道，皆讓人領略睡魔祭的歷史時光。每日固定時段還有打太鼓、跳人舞蹈、燈籠黏貼、觸摸睡魔的樂趣體驗，無一不使人歡欣高昂起舞。
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）

食在青森鄉土樂滋味
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲古川市場自行客製化的海鮮大餐，很有滿足感。（圖／行遍天下）

靠海的青森市，早餐最好的選擇就是到被稱為是青森市民廚房的「古川市場」來碗鮮味十足的海鮮丼。一早先在導覽所買餐券，就能依券向店家兌換一碗白飯，再隨意於各店自助式自由配，依各食物點數券來添購喜歡的生魚片、味噌湯、漬物小菜等料理，大啖多到滿出來的各式當季漁獲美味。
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲帆立小屋吃現釣的干貝，最鮮美可口。（圖／行遍天下）

再來因青森陸奧灣養殖的帆立貝產量為全日本數一數二，所以更需把握名物干貝的品嚐時機，前往位在JR青森站附近的「帆立小屋」獨特提供食客釣干貝的樂趣，每次500円限時2分鐘，看釣起多少顆，都可現場代客料理來吃，就算釣不到也能吃到兩顆，不論是燒烤或生切片都各有風味。
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲RINGOBAKO每天有2次津輕三味線演出，值得欣賞。（圖／行遍天下）

也是傳統技藝津輕三味線發源地的青森，在市區居酒屋「りんご箱INGOBAKO」可一邊品嚐當地鄉土料理的饌玉炊金，一邊欣賞專業音樂家現場演奏津輕三味線與津輕民謠的迷人曲調，一擁加乘的感動。
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲青森港灣大橋旁的A-FACTORY夜景十分迷人。（圖／行遍天下）

早中晚都色香味俱全飽足後，最終任務的伴手禮採買，絕對是要在蘋果故鄉地標「A-FACTORY」一網打盡。寬闊明亮的新潮建築1樓有琳瑯滿目的青森縣物產及各類蘋果發想的食品、甜點、飲料和設計小物。一旁的魅力工房則可見用青森蘋果作原料釀造成蘋果西打酒的過程，並設有餐廳、咖啡館，提供青森縣產肉烹煮而成的漢堡排料理，2樓則有以青森縣產 蕎麥粉製成法式鹹餅的專賣店，完全滿足所有人需求。

在療養湯泉岩手挑戰碗子蕎麥麵
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲如大胃王般一碗一碗不停地大吃東家碗子蕎麥麵，過癮競賽。（圖／行遍天下）

岩手縣在大自然恩澤下，充滿獨特個性的溫泉區，分布在貫穿縣西的奧羽山脈四周，共有7處療養湯泉盛地。其中在八幡平國家公園境內標高900公尺，被山毛櫸與櫟木原生林環繞的「松川溫泉 峡雲荘」，為湯治的森林秘湯。
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲松川溫泉峽雲莊為遠離人煙的正宗秘湯。（圖／行遍天下）

在冰天雪地裡擁有70度源泉的溫暖情調，並因為在附近有日本首創的地熱發電廠，得以供應和室住房內的暖氣。在300年前開湯的乳白色硫磺泉，設有女性專用的露天風呂，及戶外的男女混湯，冬陽照耀下的湯煙氤氳和雪氣間形成粉綠色魔幻色彩，像是置身在日式童話的冰雪奇緣。
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）
▲泡湯後品嚐豐富溫泉料理，讚嘆不已的幸福。（圖／行遍天下）

在餐點料理上，更有旅館主人每天親自到山邊或溪畔摘採的山蔬野菜，搭配晚餐熱騰騰Horohoro鳥料理鍋物的岩手松川限定美味，及伊富魚、醃紅鱒、鱈魚白子、塩烤岩魚等等，實為泡湯後如入天堂的身心療癒好料。
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）

如此聞名遐邇的岩手縣山珍海味，在漆器、鐵器和染織品等自古傳承而來的工藝品也相當多，在「盛岡手工藝村」就有11個行業的15家手工藝工房，可近距離觀賞工匠們高超技藝，也能親自在手工藝體驗教室嘗試工藝品或煎餅、糕點的製作，再到彙集約4,000種特產禮品的盛岡地域地場產業振興中心入手紀念特產。不過在盛岡，還有個一定要挑戰的代表料理「碗子蕎麥麵」，在老字號「東家」蕎麥麵餐館，選擇要搭配的醃漬蘿蔔、香菇蘿蔔泥、雞肉末、鮪魚等等佐料配餐，伴着店員在旁Hai-Dozo和Hai-Jan Jan的呼喝聲，每吃完一碗，就會迅速在碗中倒入一小口蕎麥麵，直到把碗蓋上，即停止計算。若是吃到100碗，就會頒發記錄證明書和木牌來表揚，據說日本最高紀錄為559碗，等著大家來突破這驚人戰績！
▲行遍天下2+3月號2019第319期（圖／行遍天下）

景點介紹

十和田市現代美術館
地址｜青森縣十和田市西二番町10-9
電話｜+81-176-20-1127
網址｜towadaartcenter.com
營業｜9:00∼17:00(週一公休)
價位｜雙展套票1,200円、常設展510円、企畫展800円

睡魔之家WA．RASSE
地址｜青森縣青森市安方1-1-1
電話｜+81-17-752-1311
網址｜www.nebuta.jp/warasse/
營業｜9至4月9:00∼18:00、5至8月9:00∼19:00
價位｜大人600円

古川市場-青森魚菜中心
地址｜青森縣青森市古川1-11-16
電話｜+81-17-763-0085
營業｜7:00∼16:00，各店家不一(週二公休)
價位｜餐券5枚650円、10枚1,300円

帆立小屋
地址｜青森縣青森市安方1-3-2青森ビル1階
電話｜+81-17-752-9454
營業｜11:00∼22:00
價位｜釣帆立貝500円2分鐘

りんご箱RINGOBAKO鄉土料理 津軽三味線
地址｜青森縣青森市新町1-3-7 アウガ地下1階
電話｜+81-17-763-5155
網址｜auga-ringobako.com
營業｜10:00∼15:00、 16:30∼23:00，依アウガ大樓&新鮮市場休館日不定休

A-FACTORY
地址｜青森縣青森市柳川1-4-2
電話｜+81-17-752-1890
網址｜www.jre-abc.com/wp/afactory
營業｜特產品店9:00∼20:00、餐廳11:00∼20:00

松川溫泉峡雲荘
地址｜岩手縣八幡平市松尾寄木松川溫泉
電話｜+81-195-78-2256
網址｜www.kyounso.jp
營業｜住宿14:00 check in、10:00 check out。
2/13、2/27、3/19、4/25、5/715:00以後休館。
4/9至11、5/13至14終日休館。
價位｜日歸溫泉／大人600円、住宿房價2人1室1泊2食／1 人10,650円起

盛岡手工藝村
地址｜岩手縣盛岡市繋字尾入野64-102
電話｜+81-19-689-2201
網址｜www.tezukurimura.com/main
營業｜8:40∼17:00
價位｜手烤南部煎餅100円

そば処 東家 あずまや(駅前店)
地址｜岩手縣盛岡市盛岡駅前通8-11
電話｜+81-19-622-2233
網址｜www.wankosoba-azumaya.co.jp
營業｜11:00∼15:30、17:00∼20:00
價位｜碗子蕎麥麵(わんこそば)7道佐料套餐2,920円、9道佐料套餐3,460円

．旅遊推薦

【完整影音｜日本北東北5大必體驗】

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