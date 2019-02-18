超酷約會景點！億年天然石灰岩洞穴餐廳　洞天裡享美食微醺

▲JEFF`S CELLAR鐘乳石洞餐廳。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

這可不是人工造景，位於馬來西亞的萬雅嵐溫泉度假村（The Banjaran Hotsprings Retreat）有座石灰岩洞穴餐廳「JEFF'S CELLAR」在2018年被希臘CNN譽為世界五大獨特酒吧之一，坐在天然鐘乳石洞內品嚐美食佳餚超酷約會景點。

▲JEFF`S CELLAR曾被希臘CNN譽為世界五大獨特酒吧之一。



位於霹靂州怡保的萬雅嵐溫泉度假村（The Banjaran Hotsprings Retreat）是馬來西亞首個豪華天然溫泉療養勝地，坐落在佔地22.7英畝的山谷中，擁有2.6億年歷史的古老石灰岩山丘、青翠的熱帶雨林、地熱溫泉、天然洞穴和瀑布。其中餐飲JEFF'S CELLAR就位於石灰岩洞穴內，在幾億年的石灰岩洞穴中品嚐美食與美酒。

古老鐘乳石洞內佈滿雅致燈光，座位旁就有令人驚嘆的自然水景，用餐氣氛浪漫滿點，搭配節日餐廳也會推出限定菜色與名酒，一邊嚐美食一邊微醺，超酷的約會景點非常適合戀人約會或是老夫老妻重溫戀愛感。

萬雅嵐溫泉度假村

地址： 1, Persiaran Lagoon, Sunway 3, 31150 Ipoh, Negeri Perak, 馬來西亞