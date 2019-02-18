最新麗晶七海郵輪　客房頂級床要價台幣60萬

▲麗晶七海郵輪Seven Seas Splendor主打要價60萬台幣的床。（圖／Regent Seven Seas Cruises粉絲頁）

文／麗塔

郵輪迷在2020年將可迎接一艘全新的遊輪，這艘郵輪以「60萬」台幣價值的床作為主打，以奢華、極致體驗的「移動旅館」讓許多粉絲摩拳擦掌！

2016年麗晶七海公司打造了第一艘頂級遊輪Seven Seas Explorer，根據CNN報導，現在姊妹船Seven Seas Splendor將在2020年登場，奢華的程度從床的價格可以感受，單張床要60萬台幣。船上提供有不同等級的客房，起居室、桑拿、蒸氣室及Spa。船上主打的特色之一為全景的透明玻璃，讓旅客可以從船內欣賞不斷變化的海景。

▲透明落地窗讓旅客提供旅客全海景。（圖／Regent Seven Seas Cruises粉絲頁）

「60萬」價值的名床由瑞典品牌Hästens打造，他的床框式流線型的松木，由馬尾毛、棉和羊毛做成的床墊，讓人很容易入睡。客房內的設計則是由瑞典設計公司(Tillberg Design)操刀，船內有水晶燈、義大利大理石及無價的藝術品。

▲郵輪內部，2020年首航的票價幾乎售罄。（圖／Regent Seven Seas Cruises粉絲頁）

當然，這樣的頂級服務一晚也不便宜，一晚約33萬台幣。2020年處女航的船艙幾乎已經快要訂光。