八重櫻滿開了！陽明山花季開跑　交通管制、接駁懶人包

▲陽明山花季開跑。圖為過去畫面。（圖／記者于佳云攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全台進入賞櫻季節，台北賞櫻最大盛事之一的陽明山花季，從即日起開跑，並持續至3月17日為止，為了因應賞櫻人潮，台北市政府已規劃花季期間仰德大道交通管制，為鼓勵民眾多利用大眾交通工具，百齡高中及福林公園等2處地下停車場，提供轉乘公車上山的民眾當日當次停車前3小時免費、福林公園地下停車場機車停放轉乘民眾當日當次免費，建議民眾可以多加利用。

▲陽明山花季是每年台北最大的賞花盛會之一。（圖／記者于佳云攝）

陽明山花季是每年台北賞花盛事之一，2019陽明山花季主題為「牽手觀櫻」，根據主辦單位指出，目前山上的八重櫻已經滿開，最佳佳賞花區在陽明公園的蔣公銅像區、第二停車場的水濂洞區與吟梅亭附近。

▲陽明山賞櫻很受旅客歡迎。（圖／記者于佳云攝）

為了因應周末賞櫻人潮，以及228連假即將到來，台北市政府已公告陽明山花季期間3大交通管制，提醒民眾留意：

仰德大道交通管制



管制時間：2019年2月15日至2019年3月17日止，仰德大道假日管制時段延長。

管制對象：自用小客（貨）車

管制地點：復興橋頭、至善路2段1巷巷口、上山管制時段為07：00-16：00，下山管制點為陽明路一段中橫街口、下山管制時段為14：00-18：00

▲陽明山花季從即日起至3月中。（圖／記者于佳云攝）

開車轉乘



建議民眾亦可將車輛停放在：

1.百齡高中地下停車場轉乘紅5、303路公車

2.福林公園地下停車場可轉乘紅5、260路公車

3.臺北榮民總醫院立體停車場再搭乘128、小8路公車

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具上山，百齡高中及福林公園等2處地下停車場提供轉乘公車上山的民眾當日當次停車前3小時免費之優惠措施（福林公園地下停車場機車停放轉乘之民眾當日當次免費）。

陽明山區停車資訊



1.花鐘廣場停車場僅供公車停靠調度及「持有身心障礙證明文件者」車輛停放。

2.立體停車場小型車計時收費（7時至19時計時60元、19時至7時計時30元）；機車計次收費20元。

3.第二停車場：7時至19時大型遊覽車計次收費200元，30分鐘內免費；19時至7時全面暫停開放。第1層為拖吊保管場及機車計次收費（機車計次20元）、第2、3層為大型車計次收費、第4、5層為公車調度、小型車（平日）計時收費。4,第二停車場（樹下小型車停放區）假日供公車調度、非假日供小型車停放。小型車（非假日）採計時收費每小時60元。

5.新北市公務人員訓練班假日供大型車停放。

6.教師研習中心星期一、日供小型車停放。