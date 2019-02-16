台北春暖花開！浪漫賞櫻、遊魯冰花海　鬱金香展接力登場

▲陽明山花季正式展開。（資料照／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

告別總是陰冷的冬天，在農曆新年過後，全台各地花卉綻放，捎來讓人精神振奮、春暖花開的氣息。而在台北市區，各式各樣的花季也接連登場，從陽明山粉紅色的浪漫櫻花、難得一見的金黃魯冰花到彷彿置身荷蘭的士林官邸鬱金香展，處處都是郊遊、拍照的好去處。

陽明山 櫻花

「2019陽明山花季」在15日正式登場，今年活動以「牽手觀櫻」為主題，將系列活動與花結合，呈現大千花花世界，要民眾牽著最愛的人一起來賞櫻。陽明山的櫻花自1月底開始陸續綻放，從花卉中心、格致國中旁、第二停車場、陽明公園到平菁街，處處都可見到櫻花盛開的身影，而第一波的櫻花以山櫻花打頭陣，接下來則有桃粉色的八重櫻自過年期間至2月下旬接力盛開，3月時則有昭和櫻和吉野櫻登場，伴隨杜鵑展開另一波花季高潮。

▲漫步櫻花樹下超浪漫。（資料照／記者于佳云攝）

木柵樟樹步道 魯冰花



金黃色的魯冰花盛開了！文山區的樟樹步道平緩好走，周邊環境視野開闊，沿途有富含農村意象的牛車、水車及腳踏車等，十分有趣。適逢落羽松遍佈滿地的季節，又有點點櫻花閃爍，隨風飄落，而總面積約3,000平方公尺的魯冰花花海，現在正是最美花期，等待遊客停下腳步細細欣賞。

▲▼魯冰花隨風搖曳。（資料照／台北市政府提供）

士林官邸 鬱金香

一年一度的士林官邸鬱金香展將於2月21日開跑，往年總是吸引大批遊客湧入的鬱金香展，在官邸花園中種滿五顏六色不同品種的鬱金香，瞬間一秒到荷蘭。今年主辦單位也在花園中規劃了模樣可愛的小熊裝置藝術、愛心天鵝和浪漫的愛心植栽，待開展帶來春暖花開的繽紛氣息。

▲▼2019士林官邸鬱金香展充滿童趣。（圖／翻攝自Facebook／士林官邸旅客）

▲往年的鬱金香展開滿五顏六色的鬱金香。（圖／記者于佳云攝）