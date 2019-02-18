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天黑拍更美！台中「彩虹眷村」夜晚點燈超浪漫

點評：晚上看更美！還不用曬太陽＞＜
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▲夜晚台中彩虹眷村。（圖／小豬婷婷玩味生活提供）

▲台中彩虹眷村夜晚來也很美！（圖／小豬婷婷玩味生活提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

說到台中旅遊景點，絕對不能忘記知名景點「彩虹眷村」，但是你有在夜晚的時候來過嗎？部落客小豬婷婷玩味生活就在《旅遊超爽的》分享夜晚版的彩虹眷村，鮮豔的彩繪牆在唯美的黃光照射下，別有一般風味，快點來看看吧！

▲夜晚台中彩虹眷村。（圖／小豬婷婷玩味生活提供）

▲牆面上可以看到許多童趣的彩繪，十分可愛迷人。

位於台中嶺東科技大學旁的彩虹眷村，原先其實是由九位老兵向國防部申請土地來自行建造，整個村約莫有三百坪，一共有九戶彩繪房子，皆是由高齡九十六歲的「彩虹爺爺」黃永阜完成，以繽紛且鮮豔的顏色、大膽且活潑的畫風，將原先日常看到的建築物打造成夢幻般的彩色世界，因此不只有台灣本地遊客造訪，在外媒報導下，彩虹眷村已成世界知名景點，每天都有許多來自世界各地的外國遊客來訪，點燈時間大約為天黑後至晚上九點半，想避開陽光、人潮的民眾不妨可以在這時候來欣賞彩虹眷村。

▲夜晚台中彩虹眷村。（圖／小豬婷婷玩味生活提供）

▲彩虹眷村現在新增「彩虹眷村故事館」，提供遊客了解彩虹眷村的由來。

▲夜晚台中彩虹眷村。（圖／小豬婷婷玩味生活提供）

▲除了繽紛牆面外，一旁還有彩色沙坑溜滑梯可供玩樂。

▲夜晚台中彩虹眷村。（圖／小豬婷婷玩味生活提供）

▲目前彩虹眷村仍有住戶於此居住，提醒前往的民眾在參觀時記得不隨意大聲喧嘩，讓每個人都可以好好感受這邊夜晚的浪漫氣息！

彩虹眷村
地址：台中市南屯區春安路56巷

關鍵字： 彩虹眷村 台中旅遊 台中景點 彩繪村旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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