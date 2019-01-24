巨大「春」字比人還高、熊熊花燈　過年出遊新景點勝利星村

▲屏東勝利星村超巨大「春」比人還高。（圖／屏東縣政府提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

原來屏東還藏著這樣的可愛小村落，說到有名的眷村景點大家可能會第一個聯想到台中的光復新村或是彩虹眷村，不過屏東的勝利星村也正在慢慢轉型中，今年春節配合台灣燈會，以有光新春為主題設計了大型玩偶熊花燈、剪紙藝術等創意燈飾，巨大的紅色「春」字也超好拍，成了過年應景打卡點。

▲復古棒棒糖燈區。



屏東市勝利眷村至今保留70棟完整歷史建築，官方將其中34戶修繕完畢或租約到期房舍改建為商業用途，希望透過文創商機，用眷村文化重新包裝打造新的觀光勝地。勝利星村創意生活園區目前已有20多戶餐飲、書店與文創工作室進駐其中。

▲春字燈飾讓眷村充滿農曆年節氣氛。



今年農曆春節勝利星村以燈飾打頭陣，以有光新春為主題，結合在地特色店家、村光小旅行、星空電影、舞台演藝、市集等，讓遊客漫步眷村轉角巷弄間，不僅拍照拍個夠也能處處挖掘驚喜。

▲結合花卉打造熊熊花燈。



燈飾部分以「眷‧春‧花‧燈」結合兒時童趣的概念進行規劃，主題作品包含兒時熟悉的鐵皮玩具機器人、復古可愛的小豬撲滿、棒棒糖、經典電玩小精靈以及結合實體花卉布置的大型玩偶熊等，預計將在1月25日正式點燈。另外，南國青鳥書店前廣場的眷、春主題燈飾，展現了中文字的趣味，也讓民眾可以拍出應景的喜氣照片。

勝利星村創意生活園區

地址：高雄市屏東縣屏東市青島街106號

