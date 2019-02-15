朝聖全台最美派出所！台中泰安櫻花季16日開跑　交通接駁看這

▲台中泰安櫻花季。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

一年一度的台中后里泰安櫻花季又來啦！有全台最美派出所之稱的泰安派出所，每年最大盛事，就是2月的賞櫻季節，今年泰安櫻花季從16日起至3月3日為止，主辦單位更規劃賞櫻接駁車，讓民眾可以輕鬆前往賞櫻。

▲泰安派出所的櫻花大道。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

位於台中的泰安派出所，因周遭種植上百顆櫻花樹，沿途200公尺長都是粉紅光景，每到二月份花開時節，大片櫻花包圍警察局景象超級浪漫，莊嚴的警察局也添上幾分柔和浪漫氛圍，根據網友表示，目前泰安派出所周邊的櫻花花開約2成左右。

▲泰安派出所櫻花滿開時盛況（圖／台中市觀光局提供）

為方便民眾賞櫻，主辦單位在活動期間，於周末假日與228連假規劃賞櫻接駁車，從台鐵泰安車站（新站）往返泰安派出所，約8至10分鐘一班，想要賞櫻又不想塞車的民眾可以多加利用。

2019台中后里泰安櫻花季

活動日期：2019/2/16-2019/3/3

活動地點：泰安派出所旁停車場

接駁車服務

日期：2/16、2/17、2/23、2/24、2/28、3/1、3/2、3/3

時間：8:30-17:00（中午12:30-13:00休息）

開車前往

建議到三豐路的遊客，北上方向看到安眉路右轉即可。

盡量避免行駛后科路→永興路（路況不佳）

