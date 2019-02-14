北台灣最美賞櫻勝地！拉拉山恩愛農場「粉爆ing」

▲拉拉山恩愛農場櫻花盛開。（圖／翻攝自Facebook／恩愛農場，以下皆同）

記者于佳云／採訪報導

隨著櫻花季來臨，浪漫的氣息在全台蔓延，而除了中台灣最有名的武陵農場外，位在桃園的拉拉山恩愛農場也是賞櫻的好去處，目前農場中的富士櫻已花開九成，預計花期可以到下週末，接下來還粉紅色的千島櫻接力登場，適逢月底的228連假，民眾可以提前規劃一趟賞櫻小旅行。

▲▼粉白色富士櫻已經花開9成。

拉拉山恩愛農場過去是北台灣的賞櫻秘境，後來因媒體和部落客報導，讓農場櫻花盛開時的美照曝光，現在已經成了許多人爭相成聖的賞櫻地點。恩愛農場員工表示，目前農場的富士櫻已經花開9成，預計本週週末會全數盛開，花期約可再持續10天。

▲櫻花盛開加上好天氣加持，吸引遊客上山賞花。

而在粉白色的富士櫻花季過後，緊接著則會有粉紅色的千島櫻登場。恩愛農場員工表示，千島櫻的花期約為2月23日至3月10日，因正好適逢月底的228連假，為避免人潮眾多，到時候可能會實施交通管制，還請要上山賞花的民眾多加留意。

▲農場有準備梯子讓遊客可以近距離跟櫻花合照。

這幾天因為好天氣加持，恩愛農場不分平假日都有不少賞花遊客，而農場也貼心準備了鋁梯，讓民眾可以更近距離的跟櫻花拍照，此外，民眾也可以自行準備野餐墊和熟食在櫻花樹下愜意野餐，享受春暖花開的好時節。

恩愛農場

地址：桃園市復興區華陵里上巴陵中心路143號

電話：03 391 2335

營業時間：08:00-20:00

門票：100元