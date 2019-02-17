ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

來金門拍時空穿越劇！　11個超美景點一次全包

ETtoday旅遊雲

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

文、圖／KK旅世界 K's journey

說到老屋旅行，第一個想到的地方就是金門。在金門，有拍不停的古厝、走不完的老街，還有看到眼花撩亂的花磚設計。即便金門觀光發展已算蓬勃，卻還是能找到其樸質的一面。有人也是老屋控嗎？快跟我來趟金門懷舊之旅吧！

#明遺老街

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

明遺老街位於金門城北門外，整個街區保存了明末清初的建築樣貌，為台閩現存最古老的歷史市街。街道成南北向，長約135公尺，街屋並排在兩側。過去這裡是金門城最繁華的市集，當地人稱「買菜街」。走在安靜的街道上，轉頭看見某間老屋斑駁的門牌號碼彷彿時空凝結。從北城門上方更能拍到整個街區。

地址： 金城鎮古城村大古崗100號

順道拍：飛越北門小長城。

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

#瓊林聚落
瓊林過去為茂密的森林，舊名為平林。由於當地人才輩出，明清兩代登科者眾多，明熹宗御賜里名為「瓊林」。瓊林聚落是金門最大的聚落，以蔡姓家族為大宗，過去更有「進士村」的美譽。

地址： 金湖鎮金湖鎮瓊林里

順道拍：最小風獅爺、花磚牆

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

#歐厝

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

和其他傳統聚落相比，歐厝的觀光景點不多，但也因為如此，我們才能看見金門最純粹的一面。建議大家可以花點時間穿梭其中。而離海邊只有10分鐘步行距離的歐厝，早期以海為生，所以可以在該聚落看見平緩的屋頂，最適合居民在上面晾曬魚貨。

地址： 金城鎮歐厝

#模範街

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

模範街的建築特色為紅磚拱廊，並具日本大正風格。雖然觀光氣息濃厚，但還是可以從中看出老屋的歲月風華。畢竟這裡可曾是明末鄭成功訓練陸軍的內校場！模範街進駐許多商店，販售各式美食和金門伴手禮，大家可以試試，或直接把胃留給鄰近的金城老街也可以。

地址： 金門縣金城鎮模範街
順道拍：邱良功母節孝坊、金城老街上的老屋
吃遍老街美食：蚵嗲之家、古早味蛋捲

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

#中堡藍曬圖

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

不要懷疑，金門也有藍曬圖喔！畫家以這棟民宅當年營業撞球室的模樣為彩繪主題，除了撞球桌，還繪出室內的結構與擺設，房屋角落也躲有小貓與正在玩撞球的男人，大家可以跟壁畫互動。

地址：金寧鄉安美村中堡5之2號

#燕南書院

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

根據史書記載，燕南書院為宋朝的朱熹所興建，因位於燕南山而得名，是金門地區最早成立的書院。書院地勢居高臨下，可以鳥瞰整座金城鎮風光。天氣好的時候，還能看到對岸廈門呢！雖然現在的燕南書院是仿古重建的，但還是能感受到濃厚的書卷氣息！

地址：金門縣金城鎮古區268號
開放時間：每日07:30-17:30

順道拍：飛機、遠眺廈門。

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

#山后民俗文化村

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

山后民俗文化村建於清光緒26年，佔地廣闊，包括16棟閩南傳統二進式建築，1棟學堂建築及1棟王氏宗祠共18棟，合稱為「十八間」。這裡完整保留閩南式建築，成了金門婚紗外拍熱門景點之一！裡面也有幾間商店，還有網友推薦的海蚵煎。可惜參觀當日遇到金門難得的豪大雨，不僅照片拍起來沒那麼好看，有營業的店家更是在少數。不過人生還是得懂得苦中作樂，應該很少人會在雨中逛金門古厝吧？感謝好友捕捉到我淋雨的瞬間，是不是樂得像小孩一樣？

地址：金沙鎮山后村中堡
開放時間：每日08:00-17:00

順道拍：蔣經國先生認證過的風水龍頭

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

#得月樓

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

得月樓建於西元1931年，是當時水頭聚落最高的建築，便以「近水樓台先得月」之意涵，取名為「得月樓」。為避免強盜登陸劫掠，臨海的得月樓特意打造許多防禦工事：三、四樓的牆面有供架槍瞄準用的槍眼、屋頂女兒牆有防禦用的垛口，並設有逃生密道，於緊急時刻主人可通往相鄰的番仔樓內。喜歡拍美照的朋友非常推薦到得月樓，可以拍出很多氣質雅緻的照片。

地址： 金城鎮前水頭45號
開放時間：每日08:30-17:00
順道拍：毛澤東奶茶、金水國小

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

#陳景蘭洋樓

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

陳景蘭洋樓是金門規模最大的洋樓，由僑商陳景蘭於西元1921年興建。後來曾被國軍防砲部隊駐紮，也曾作過軍醫院、金門中學校舍及官兵休假中心使用。現在是金門熱門景點之一，內部展示華僑歷史與整建過程。潔白外牆，精緻雕花與對稱拱門，猶如西洋建築的工法，是陳景蘭洋樓最令人印象深刻的部份，吸引不少網美到此打卡拍照啦！

地址：金湖鎮正義里成功村1號
開放時間：每日08:30-17:30

順道拍：金湯公園自由女神

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

#成食

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

在金門除了逛老屋，還可以在裡頭吃飯！想必對許多都市人而言，在古厝裡吃美食是既難得又難忘的體驗吧！這家「成食」阿成手作坊中式料理有賣牛肉麵、乾拌麵、水餃、拌飯等家常菜。整體口味表現中上，是當地人推薦的隱藏版美食。

地址：金湖鎮湖前村47號
電話：333618

#愜意甜點工作室

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

吃完鹹食，繼續帶大家到老屋內吃法式甜點！聽起來很衝突吧？！但開業不到1年的愜意甜點工作室屢次獲媒體報導，漸漸累積好口碑。無奈我和朋友平常不嗜甜，一致認為蛋糕口味偏甜。相信熱愛甜食的螞蟻人應該會喜歡的，快筆記吧！

地址：金沙鎮后浦頭60號
營業時間：週二～週六13:00-18:00
電話：082-353585

▲▼ 穿越時空金門11個好拍景點。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

金門老屋旅行告一段落，希望下次還有機會拜訪這座魅力城市，發掘更多隱藏版景點！更期待自己能蒐集到更多老屋故事！或是各位想到哪裡的老屋旅行呢？歡迎留言許願喔！

KK旅世界 K's journey：部落格粉絲團

關鍵字： 金門旅遊 達人旅遊 KK旅世界 K's journey 金門美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

推薦閱讀

電影裡一定見過！紐約10大天際線感受大蘋果魅力

紐約搭空中纜車攻略！　羅斯福島上觀賞曼哈頓天際線

澎湖早、午、晚餐吃貨懶人包！「小卷麵線」湯頭超鮮美

搭303縱谷觀光巴士花蓮一日遊！車上還有免費wifi

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

「2019三芝櫻花季」16,000棵粉霧海

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

2019台北燈節首日人潮擠爆西門

全球規模最大的橫店影視拍攝基地

香港必買檸檬王有店面了！

台中清水8景點一日遊免費玩！

屏東八處打卡景點讓你拍好拍滿

全台最大超市火鍋前鎮水產開幕了

2019台灣燈會　16日晚驚艷登場

熱門行程

最新新聞更多

來金門拍時空穿越劇！

台灣燈會「達人級交通組合」選它速達陣

彰化百公尺「木棉花道」現在正夢幻

京都古董咖啡廳　日本暢銷小說場景

陸客整形降3成　怕禿！改做植髮

全台4家流水蝦吃到飽餐廳懶人包

週末限定！輕井澤最新網美風咖啡館

這10樣服務在機場是免費提供

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366