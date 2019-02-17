來金門拍時空穿越劇！　11個超美景點一次全包

文、圖／KK旅世界 K's journey

說到老屋旅行，第一個想到的地方就是金門。在金門，有拍不停的古厝、走不完的老街，還有看到眼花撩亂的花磚設計。即便金門觀光發展已算蓬勃，卻還是能找到其樸質的一面。有人也是老屋控嗎？快跟我來趟金門懷舊之旅吧！

#明遺老街

明遺老街位於金門城北門外，整個街區保存了明末清初的建築樣貌，為台閩現存最古老的歷史市街。街道成南北向，長約135公尺，街屋並排在兩側。過去這裡是金門城最繁華的市集，當地人稱「買菜街」。走在安靜的街道上，轉頭看見某間老屋斑駁的門牌號碼彷彿時空凝結。從北城門上方更能拍到整個街區。

地址： 金城鎮古城村大古崗100號

順道拍：飛越北門小長城。

#瓊林聚落

瓊林過去為茂密的森林，舊名為平林。由於當地人才輩出，明清兩代登科者眾多，明熹宗御賜里名為「瓊林」。瓊林聚落是金門最大的聚落，以蔡姓家族為大宗，過去更有「進士村」的美譽。

地址： 金湖鎮金湖鎮瓊林里

順道拍：最小風獅爺、花磚牆

#歐厝

和其他傳統聚落相比，歐厝的觀光景點不多，但也因為如此，我們才能看見金門最純粹的一面。建議大家可以花點時間穿梭其中。而離海邊只有10分鐘步行距離的歐厝，早期以海為生，所以可以在該聚落看見平緩的屋頂，最適合居民在上面晾曬魚貨。

地址： 金城鎮歐厝

#模範街

模範街的建築特色為紅磚拱廊，並具日本大正風格。雖然觀光氣息濃厚，但還是可以從中看出老屋的歲月風華。畢竟這裡可曾是明末鄭成功訓練陸軍的內校場！模範街進駐許多商店，販售各式美食和金門伴手禮，大家可以試試，或直接把胃留給鄰近的金城老街也可以。

地址： 金門縣金城鎮模範街

順道拍：邱良功母節孝坊、金城老街上的老屋

吃遍老街美食：蚵嗲之家、古早味蛋捲

#中堡藍曬圖

不要懷疑，金門也有藍曬圖喔！畫家以這棟民宅當年營業撞球室的模樣為彩繪主題，除了撞球桌，還繪出室內的結構與擺設，房屋角落也躲有小貓與正在玩撞球的男人，大家可以跟壁畫互動。

地址：金寧鄉安美村中堡5之2號

#燕南書院

根據史書記載，燕南書院為宋朝的朱熹所興建，因位於燕南山而得名，是金門地區最早成立的書院。書院地勢居高臨下，可以鳥瞰整座金城鎮風光。天氣好的時候，還能看到對岸廈門呢！雖然現在的燕南書院是仿古重建的，但還是能感受到濃厚的書卷氣息！

地址：金門縣金城鎮古區268號

開放時間：每日07:30-17:30

順道拍：飛機、遠眺廈門。

#山后民俗文化村

山后民俗文化村建於清光緒26年，佔地廣闊，包括16棟閩南傳統二進式建築，1棟學堂建築及1棟王氏宗祠共18棟，合稱為「十八間」。這裡完整保留閩南式建築，成了金門婚紗外拍熱門景點之一！裡面也有幾間商店，還有網友推薦的海蚵煎。可惜參觀當日遇到金門難得的豪大雨，不僅照片拍起來沒那麼好看，有營業的店家更是在少數。不過人生還是得懂得苦中作樂，應該很少人會在雨中逛金門古厝吧？感謝好友捕捉到我淋雨的瞬間，是不是樂得像小孩一樣？

地址：金沙鎮山后村中堡

開放時間：每日08:00-17:00

順道拍：蔣經國先生認證過的風水龍頭

#得月樓

得月樓建於西元1931年，是當時水頭聚落最高的建築，便以「近水樓台先得月」之意涵，取名為「得月樓」。為避免強盜登陸劫掠，臨海的得月樓特意打造許多防禦工事：三、四樓的牆面有供架槍瞄準用的槍眼、屋頂女兒牆有防禦用的垛口，並設有逃生密道，於緊急時刻主人可通往相鄰的番仔樓內。喜歡拍美照的朋友非常推薦到得月樓，可以拍出很多氣質雅緻的照片。

地址： 金城鎮前水頭45號

開放時間：每日08:30-17:00

順道拍：毛澤東奶茶、金水國小

#陳景蘭洋樓

陳景蘭洋樓是金門規模最大的洋樓，由僑商陳景蘭於西元1921年興建。後來曾被國軍防砲部隊駐紮，也曾作過軍醫院、金門中學校舍及官兵休假中心使用。現在是金門熱門景點之一，內部展示華僑歷史與整建過程。潔白外牆，精緻雕花與對稱拱門，猶如西洋建築的工法，是陳景蘭洋樓最令人印象深刻的部份，吸引不少網美到此打卡拍照啦！

地址：金湖鎮正義里成功村1號

開放時間：每日08:30-17:30

順道拍：金湯公園自由女神

#成食

在金門除了逛老屋，還可以在裡頭吃飯！想必對許多都市人而言，在古厝裡吃美食是既難得又難忘的體驗吧！這家「成食」阿成手作坊中式料理有賣牛肉麵、乾拌麵、水餃、拌飯等家常菜。整體口味表現中上，是當地人推薦的隱藏版美食。

地址：金湖鎮湖前村47號

電話：333618

#愜意甜點工作室

吃完鹹食，繼續帶大家到老屋內吃法式甜點！聽起來很衝突吧？！但開業不到1年的愜意甜點工作室屢次獲媒體報導，漸漸累積好口碑。無奈我和朋友平常不嗜甜，一致認為蛋糕口味偏甜。相信熱愛甜食的螞蟻人應該會喜歡的，快筆記吧！

地址：金沙鎮后浦頭60號

營業時間：週二～週六13:00-18:00

電話：082-353585

金門老屋旅行告一段落，希望下次還有機會拜訪這座魅力城市，發掘更多隱藏版景點！更期待自己能蒐集到更多老屋故事！或是各位想到哪裡的老屋旅行呢？歡迎留言許願喔！

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