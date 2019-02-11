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最美的季節！陽明山花季15日開跑　牽手觀櫻也要注意交管

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▲陽明山花季。（圖／記者于佳云攝）

▲陽明山花季15日開跑。（資料照／記者于佳云攝，以下皆同）

記者于佳云／台北報導

每年到了賞櫻季節，中台灣的武陵農場以3公里的櫻花大道搶先揭開序幕，接下來就輪到北台灣的陽明山櫻花季登場，為山頭穿上粉嫩新裝！「2019陽明山花季」將於15日登場，今年活動以「牽手觀櫻」為主題，將系列活動與花結合，呈現大千花花世界，要民眾牽著最愛的人一起來賞櫻。

▲陽明山花季。（圖／記者于佳云攝）

▲與最愛的人牽手看櫻花。

陽明山的櫻花自1月底開始陸續綻放，從花卉中心、格致國中旁、第二停車場、陽明公園到平菁街，處處都可見到櫻花盛開的身影，而第一波的櫻花以山櫻花打頭陣，接下來則有桃粉色的八重櫻自過年期間至2月下旬接力盛開，3月時則有昭和櫻和吉野櫻登場，伴隨杜鵑展開另一波花季高潮。

▲陽明山花季。（圖／記者于佳云攝）

▲八重櫻自2月中旬到3月陸續盛開。

「2019陽明山花季」活動訂於108年2月15日起至3月17日止（共計31天）舉行，臺北市政府警察局為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並將於下列地點例假日（2月16、17、24、28日及3月1、2、3、9、10、16、17等11天）實施花季期間交通管制措施，另視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

上山管制點為仰德大道與至誠路口及至善路2段1巷口，管制時間7時至16時（持通行證之自小客（貨）車除外）；下山管制點陽明路與中橫街口及格致路與凱旋路口，管制時間14時至18時；彈性管制點為格致路與菁山路口、陽明路與新園街口及至善路3段71巷口等3處。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 賞櫻

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