春節之後還有西洋情人節　台北五星飯店情人節大餐懶人包

記者黃士原／台北報導

歡慶農曆春節之後，也不要忘了與情人共度西洋情人節。五星飯店在春節之前早就推出各種情人節大餐，離2月14日還有幾天，還沒決定要要帶情人去哪裡吃飯的朋友，可以參考看看10家五星飯店的情人節套餐組合。





▲西華飯店TOSCANA義大利餐廳_巴羅洛煙燻頂級美國乾式熟成牛排。（圖／西華飯店提供)



西華飯店

迎接情人節，西華飯店TOSCANA義大利餐廳主廚徐正育將西華最經典的「巴羅洛煙燻頂級美國乾式熟成牛排」放上繪出可愛牛隻的瓷盤中，開胃菜則以鴨肝、海膽、松露等頂級食材製成絕美小點放入西華珠寶盒，搭配上波士頓龍蝦烏魚子濃湯、曠日費時製成的夢幻料理-義大利傳統「維琴察式鹹鱈魚」，甜點則獻上甜蜜得恰到好處的「白乳酪千層蛋糕襯法芙娜奇想百香果冰沙」。浪漫情人節饗宴每套NTD.6600+10%(雙人份)。





▲台北君悅-寶艾情人節套餐。（圖／台北君悅提供)



君悅酒店

2月13日至14日，被網友喻為情人約會聖地，以中庭天窗與雅緻噴泉著稱，同時有傳奇不敗求婚桌紀錄的寶艾西餐廳，推出雙主菜、雙甜點的「華麗情人盛宴」（每套 3,280元+10%）；而充滿異國風情的Ziga Zaga義大利餐廳，則獻上以雙人共享好「食」光為概念設計的（每位2,680元+10%）。此外，活動期間點用情人節套餐並親親打卡@台北君悅酒店，即可以NT$1,314的香甜浪漫價品味（原價 NT$3,000）獨家販售之義大利知名酒莊粉紅氣泡酒「維納斯 Venus」，讓戀人沉醉美好時刻。



▲香格里拉台北遠東國際大飯店ibuki日本料理餐廳推出的情人懷石宴。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供)



香格里拉台北遠東國際大飯店

馬可波羅義大利餐廳義大利籍行政副主廚Omar特別設計最經典的五道式風味套餐，還將愛情五元素加入菜色中，包含代表「熱情Passione」的溫龍蝦沙拉、「尊重 Rispetto」香煎鵝肝、「關心 Cura」菠菜起司心型麵餃、主菜可選擇「親密關係Intimita」爐烤鮭魚配碗豆泥或和牛菲力配玉米糕、牛肝菌松露醬，餐後甜點是草莓卡士達布蕾配季節水果與巧克力醬「你是我的唯一Tu per

me」。

ibuki日本料理餐廳推出的情人懷石宴，嚴選北海道海膽、波士頓龍蝦、廣島牡蠣等七道式豪華饗宴，在優雅隱密的包廂裡盡享兩人世界，另可享限量氣泡酒、愛心氣球、巧克力與泰迪熊等暖心好禮為您用餐氣氛升溫滿點。





▲文華東方酒店雅閣情人節套餐。（圖／文華東方酒店提供)

文華東方酒店

米其林一星中餐廳雅閣主廚謝文以與其結髮逾30年的妻子、兩人之間的美好愛情故事為靈感，端出一道道充滿愛情寓意的幸福料理，用酸、甜、苦、辣、鹹的五種滋味精巧演繹愛情裡迷人的千姿百態，帶給愛侶們最情深雋永的中式經典浪漫。

謝文主廚以「你儂我儂相依偎 - 蟹皇‧蟹肉‧脆鍋巴」，接著牽手一同踏上專屬的愛情旅程，旅途中有酸、有甜、有鹹、有辣，更有苦，因此主廚發揮巧思以別具特色的五道開胃佳餚，包括「陳醋青瓜海蜇頭(酸)」、「蜜汁叉燒(甜)」、「金沙蝦球(鹹)」、「椒麻雞絲粉皮(辣)」、「話梅涼瓜(苦)」。經過時間和經歷淬煉後，美好而堅定的愛情，就好像小火慢燉的「細嚐時間和感情的滋味 - 慢燉‧陳年菜脯烏雞湯‧脆雞皮」。

主菜的「我願意‧I do - 上湯龍蝦球‧滑炒蛋白‧現磨烏魚子」是謝文主廚將龍蝦球裹上滑炒蛋白製成，好像新娘穿起唯美婚紗般優雅浪漫，點綴其上的黃金烏魚子則似兩人愛的結晶，修成正果的愛情築起一個溫暖的家。主菜過後，料豐味美的「謝謝你一直都在 - 私房八寶炒飯」則象徵這段美麗愛情的過往片刻，一幕幕的動人篇章集結成這部只屬於彼此的浪漫愛情電影；最後再由香滑濃醇的「醇厚長久的未來 - 燕窩‧杏仁滑豆腐」為兩人間醇厚長久的愛情寫下最完美的註解。雅閣情人節限定雙人晚間套餐，每套TWD 8,800+10%；搭佐美酒每套TWD 12,800+10%，2月14日至17日限時供應。





▲台北喜來登飯店安東廳情人餐。（圖／台北喜來登飯店提供)

台北喜來登飯店

安東廳主廚張守義以細膩手法展演頂級情人節饗宴，每客TWD3,900+10%起，「香煎路其鴨肝」以芝麻覆滿鴨肝表面後入鍋慢煎，佐搭以咖啡豆與杏桃熬煮而成的醬汁、墨魚蕾絲脆餅以及新鮮無花果；主菜「日本A5和牛海陸雙拼」特選日本宮崎和牛以些許胡椒及海鹽調味，豐腴溫熱的脂質與柔軟牛肉入口即化；岩龍蝦則以大蒜奶油塗滿鮮甜蝦肉後入爐中香烤，最後再以晚香玉筍點綴其上；最後獻上「甜蜜情人節」，以野莓與白巧克力慕斯包裹著香檳蘋果內餡，酸甜馥郁的絲滑口感。2月14日(四)當天單筆消費滿TWD10,000並拍照打卡更可獲贈Tory Burch永恆愛戀淡香精30ml乙瓶，數量有限，贈完為止。





▲台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930 西洋情人節套餐。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供)

台北亞都麗緻大飯店

台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930，是國內最具代表性的正統法式精緻餐飲餐廳，此次情人節共度愛戀雙人饗宴前菜有黑蒜角蝦紫蘇小番茄、柳橙杜松子伊比利火腿鴨肝、羊肚菌干貝蘆筍湯、松露奶油石斑魚；主菜澳洲和牛菲力佐金桔醬汁，特選澳洲頂級和牛菲力香煎，佐以野米與金桔醬汁牛骨湯；甜點清純，將多層餡料香草起司慕斯做成心型，內鑲層次含百香果、香蕉、薄荷巧克力、焦糖海鹽榛果達克瓦茲等多種口感與味覺體驗。餐間斟上法國頂級知名品牌Moët&Chandon香檳，共度法式滿滿浪漫情懷，並贈上心型巧克力禮盒與愛戀紀念拍立得。





▲寒舍艾麗【愛戀紀事】主菜-美國極黑和牛牛小排、起司脆片、美國蘆筍、啤酒醬汁（圖／寒舍艾麗提供)

寒舍艾麗酒店

La Farfalla義式餐廳於2019年2月14日(四)推出愛戀紀事西洋情人節饗宴，雙人晚餐NT$4,880+10%，包含前菜「香料奶油龍蝦、番茄天使麵」，主廚特別精選海陸主菜三選二「油封智利海鱸、芋泥、香茅蛤蠣泡泡」、「美國極黑和牛牛小排、起司脆片、美國蘆筍、啤酒醬汁」及「伊比利僧帽豬、普羅旺斯燉菜捲、瑪莎拉酒醬汁」，愛戀滿分甜點「香橙巧克力義式冰糕、法式檸檬醬」，並可享用種類多元的經典義式開胃菜餚、現拌沙拉及時令海鮮、義式冷肉及手工甜點等，為每一對戀人共譜戀愛回憶；此外，凡點購情人節套餐饗宴，即贈送義大利MOLESKINE傳奇筆記本一組(2本)。





▲維多麗亞酒店la FESTA義大利餐廳「夢幻海陸．雙人套餐」NT$3,500+10%起。。（圖／維多麗亞酒店提供)



維多麗亞酒店

維多麗亞酒店la FESTA義大利餐廳延續「熱情義式」的料理精神，打造「夢幻海陸．雙人套餐」NT$3,500+10%起。

la FESTA義大利餐廳於情人節晚間也提供「Special Menu特別菜單」，主菜可選擇「龍蝦海鮮總匯盤」、「炭烤美國紐約客牛排＆蒜香白刺明蝦」、「鮮嫩多汁功夫鴨腿」等主廚創意料理，隨餐可搭配「煎生蠔＆三星蔥派餅」、「酥炸牛尾丸沙拉」等美味前菜、沙拉、湯品、甜點。凡於2月14日晚間用餐另加贈「手工製作．精緻馬卡龍小點」。

N°168 PRIME牛排館（大直本館）特於情人節晚間推出「Special Menu特別菜單」每位NT$2,020+10%起，主菜可選擇細膩油花的「日本和牛套餐」，以及「美國精選老饕牛排」、「波士頓活龍蝦」、「西班牙伊比利豬老饕」等，用餐後還可至牛排館戶外花園欣賞美麗華摩天輪繽紛夜景；凡於2月14日晚間用餐另加贈「手工製作．精緻馬卡龍小點」。





▲台北美福大飯店_GMT義法餐廳_Dear My Love情人套餐。（圖／台北美福大飯店提供)

台北美福大飯店

2月13日至2月17日推出情人節餐飲專案，館內GMT義法餐廳與晴山日本料理均推出「Dear My Love」情人節專屬套餐，套餐內容包含美國Prime老饕牛排、櫻桃木燻龍蝦尾等義式美饌，或炭火極黑和牛牛小排、伊比利老饕豬等日式珍饈，每位NT$2,800+10%。台北美福大飯店同步與義大利天然保養美妝品牌意柏嘉(Bottega Verde)合作，凡點選兩套情人節套餐即附贈一組意柏嘉(Bottega Verde)彩妝組，限量60組(贈完為止)。





▲台北國賓ACUT推出情人節套餐-主餐選項之一為日本神戶和牛紐約克牛排。(圖／台北國賓大飯店提供)

台北國賓大飯店

A CUT今年行政主廚凌維廉將以魚子醬、黑松露、美日頂級和牛等佳餚套餐，吸引情侶味蕾，推出的晚間套餐NT$3,000+10%起(非牛排類選項)，牛排主餐選項價格從NT$4,100+10%起，含前菜、湯品、海鮮、主菜多選一及兩款甜點，飲料則是咖啡或茶。前菜及湯品以世界三大珍饈的其中兩項，擁有「夢幻口感」的義大利魚子醬及「黑鑽石」法國黑松露，讓情人節大餐充滿頂級奢華，牛排部分以日本及美國和牛為主，精選四款油花分布如藝術品般精美的和牛，替今年情人節增添滿滿的幸福感。