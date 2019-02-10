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春節連假六福村破10萬人次　加碼40歲壽星、結婚40周年免費入園

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▲六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村春節破10萬人次。（圖／六福村提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

今年農曆春節連假新竹六福村主題遊樂園九天連假整體入園人數超過10萬人，相較去年春節期間成長四成多，年假期間業績比去年同期成長高達二倍，春節期間推出的公主的泡泡夢境吸引大批親子客群，加上全民499促銷優惠，搶攻連假商機。

今年春節期間六福村推出3大景點3大表演，除了打卡點旋轉溜滑梯蛋糕、巨大水晶球，其中又以公主的泡泡夢境主題特別受到12歲以下孩童歡迎，讓孩子們自己挑選禮服、皇冠、權杖，再由造型師為孩子精心打扮，整理髮型、化上妝、抹上指甲油，讓小朋友搖身變成公主王子，活動將持續至228連假到3月3日止。

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村40周年慶加碼優惠。

除此之外，園區在春節期間增設自助購票機，讓遊客快速輕鬆購票入園，提供「Lineup」APP預約遊樂設施，快速通關現場免排隊服務，縮短排隊時間。適逢六福村40周年慶，園區也將持續推出系列活動，首波40同慶免費入園專案，只要今年40歲的當日壽星，或結婚40周年紅寶石婚、當爸媽40周年、畢業40年的同學們，統統都免費入園暢遊六福村；而當月壽星則享門票半價優惠。

六福村主題遊樂園
地址： 306台灣新竹縣關西鎮60號

關鍵字： 春節旅遊 樂園旅遊 六福村旅遊

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