出發前5小時再次查詢、保留收據　旅客碰上華航罷工3步驟自保

▲華航機師罷工事件持續延燒。（圖／記者陳涵茵攝）



旅遊中心／綜合報導

華航機師8日發動罷工行動，9日首場勞資協商破局雙方未達共識，罷工行動將無限期繼續。因機師人力吃緊，華航10日取消航班已增至24班，旅客碰上罷工事件該如何應對自保與索賠，請照以下三步驟進行。

▲圖為華航停飛示意圖，非當日航班資訊。（圖／記者陳涵茵攝）



1.出發前一天查詢航班動態

出發前一天先上官網查詢航班動態，已做好更改航班或訂住宿等事前準備。根據華航官網資料，10日共有16航班受到罷工影響而取消，2航班延遲；11日取消1班。分別是：CI011紐約-台北、CI031溫哥華-台北、CI752泗水-新加坡、CI053台北-布里斯本(02-11)-奧克蘭、CI055/052台北-雪梨來回、CI188/189台北-釜山來回、CI861/862台北-金邊來回、CI919/920台北-香港來回、CI927/928台北-香港來回、CI711/712高雄-馬尼拉來回。並有2航班延遲，為CI935/936高雄-香港來回。另外11日已知取消航班為1CI054奧克蘭-布里斯本-台北。

＊取消通知信件如下：

華航集團通知各位旅客您好，囿於桃園市機師工會罷工因素，您的航班XXXX已取消，建議您與原開票旅行社或逕洽華航網站（www.china-airlines.com）或本公司各地客服中心辦理後續行程變更暨退票事宜。本公司華航網站開立之機票，可直接於華航網站辦理退票事宜。造成您的不便，深感抱歉！中華航空公司。

2.起飛前5小時再次查詢航班動態

相同航班在8日凌晨4點宣布停飛，上午7點又宣告恢復原時段起飛，建議旅客隨時注意航班動態，若航班有最新異動消息，通常華航官方會於出發前寄信通知公告，不過保險起見旅客可上官網查詢最新消息。若因罷工事件航班取消，於華航網站開立的機票，可直接於華航網站辦理退票。

3.不便險理賠

若旅客計畫現在出發前加保不便險理賠，恐遇上保單無效情況，受影響民眾若在8日首日罷工行動時，出發前已購買旅遊不便險，碰到機師罷工停飛則可以獲得理賠。民眾出國前可參考班機延誤免提供理賠證明及迅速給付保險金的8家產險服務，保險公司會自動抓取保戶提供的航班，符合理賠資格時即會簡訊通知保戶。

行政院消保處消保官王德明說明，比照上次復興航空停飛，華航應備妥協助旅客轉運計劃，同時消費者也應保留相關求償資料向華航或旅行社求償，保留「所有收據」像是機票損失、住宿損失等，原則上所有的損失在有收據的情況下方能順利求償，同時提醒消費者留意華航的因應措施，以保障自身權益。