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武陵農場2月中最美！日限6千人、夜間清場　想朝聖交通管制看這

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▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲武陵農場櫻花季目前花況。（圖／記者曹悅華攝，下同。）

旅遊中心／綜合報導

武陵農場櫻花季已正式開跑，花海綻放時漫天粉紅櫻花雪讓遊客大呼太浪漫，今年櫻花開得早目前約盛開5成，2月中出發是最好時機，不過提醒旅客武陵農場櫻花季山上將實施交通管制，請務必遵守交通規範以免交通受阻。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲今年花季2月中最美。

首先住宿、登山及露營遊客需先完成武陵賓館、露營、武陵富野渡假村及武陵山莊住宿登記或已取得入山許可通知，取得後上官網「108年武陵農場櫻花季專區」查詢個人資料與登錄車號，下載車輛通行證，入場時供管制人員識別及掃瞄，車輛通行證發放以一房、一車、一證為原則，每日不同樣式，憑證入農場限當日有效。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲管制期間每日限制3200名一日遊散客。（圖／記者曹悅華攝）

另外，管制期間自2月6日夜間至108年2月27日止，每日夜間11時至次日清晨6時，除申辦住宿、露營、登山遊客及工作人員外，場區夜間一律清場。 人數部分，一日遊散客搭乘國光號、首都客運及豐原客運之大眾運輸專車入場，散客、團客與住宿旅客每日限制總量6千名。春節過後將碰上第二波228假期賞櫻車潮，4天連假是否進行第二階段交通管制，官方將視花況於10天前2月18日公告。

管制日期：即日起108年2月27日（星期三）

關鍵字： 交通資訊 武陵農場 賞櫻旅遊

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