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枕頭也可以升級！這15樣服務在旅館是免費提供

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▲機場旅館非常便利。（示意圖／達志影像）

▲旅客可多加利用旅館免費服務。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

每次出國，其實花最多的項目大概就是機票和住宿，旅客在入住旅館的時候，如果忘了帶什麼東西，其實不一定要在街上買，很多時候旅館都有免費提供。Smarter Travel網站幫大家整理了15項旅館免費提供的物品，供大家參考。

1. 大部分的旅館都有提供免費wifi

2. 瓶裝水
Airbnb住宿不一定會有，不過，大部分的商業型旅館都會提供水，或者旅客可以詢問是否有飲水機。

3. 盥洗用品
像是基本的牙膏、牙刷、乳液等等。

4. 洗衣袋
洗衣袋不一定要拿來洗衣，打包的時候反而更好用，你可以拿來做衣物的分類。可以跟櫃台或清潔人員索取。

5. 枕頭升級
不是每個旅館都有提供不同的枕頭，不過根據旅客睡眠習慣，確實有些旅館會準備高一點或低一點的枕頭。

6. 房型升級
很多旅館怕旅客臨時取消訂房，都會超賣房間。像是如果你是訂了標準房，但是發現標準房是超賣的狀況，可以詢問是否免費升級房型，你可以跟櫃台人員說你到此地是有特別的行程，像是參加婚禮等等。

7. 文具

▲▼飯店客房沖泡式咖啡茶包，即溶式咖啡茶包，旅館沖泡式咖啡茶包,沖泡式咖啡,沖泡式茶包。（圖／記者蔡玟君攝）
▲飯店客房沖泡式咖啡茶包（示意圖／記者蔡玟君攝）

8. 旅館咖啡杯
不是所有旅館都願意讓旅客把印有旅館logo的咖啡杯帶走，不過有些狀況是例外，你可以有禮貌地試著詢問看看。

9. 手機充電器

10. 小孩玩具

11. 腳踏車

12. 瑜珈墊

13. 免費觀摩做菜
有些旅館願意讓客人觀摩像是做菜或是雞尾酒製作的過程。

14. 早餐
但如果房價屬於特別優惠的話，可能不含免費早餐

15. 睡眠飲品
有些旅館在大廳處會放有免費飲品，讓大家在結束行程回到旅館時可以喝。

關鍵字： 旅遊新知

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