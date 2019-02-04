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影／南門市場「除夕夜最後營業日」塞爆　11月中繼市場重新開幕

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▲南門市場.人潮.挑年貨.買年菜.臘肉香腸.年糕.攤販▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲台北老字號「南門市場」要搬家了，今是最後一天營業日。（圖／記者楊詩益攝，下同）

生活中心／綜合報導

36年台北老字號「南門市場」要搬家了，今（4）日是最後一天，一早就湧入不少民眾搶辦年貨。臺北市市場處表示，預計在今年9月至10月搬遷至中繼市場，並於11月重新開幕，南門市場原址預計在2023年3月完工。對於南門市場搬家，住附近的民眾也直說「從年輕到現在都習慣到這禮拜年貨了，還是很多回憶啊！最後一天要買好買滿！」

南門市場原址位於中正區羅斯福路一段8號，屹立36年，內部佔地達2254坪，含地下1樓及1、2樓，共分3大區域；1樓販賣熟食菜餚、南北貨及糕點為主；2樓供應百貨及飲食等品項，地下1樓則有生鮮蔬果、魚、肉等，連大江南北的家鄉味，上海菜、麵食、糕點、臘味、川菜等種類齊全。

▲南門市場.人潮.挑年貨.買年菜.臘肉香腸.年糕.攤販▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲南門市場原址位於中正區羅斯福路一段8號，熟食菜餚、南北貨及糕點供貨齊全。

因舊大樓需改建，新址杭州南路二段之南門中繼市場已於107年8月動工，今年9月至10月會搬到臨時中繼市場，今年也是台北人最後一次在舊大樓辦年貨，一早就大批民眾搶在最後一天辦年貨，有民眾直說「從年輕就在這邊辦年貨，也算是回憶滿滿，最後一天要買好買滿！」

關鍵字： 台北美食 辦年貨 南門市場

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