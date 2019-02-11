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巨人吃的巨無霸放大版Pocky！5種口味彩虹包裝一次滿足

點評：蒐集口味就像集點一樣><
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▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供。）
▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供。）

▲日本推出了巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

日本品牌glico的Pocky不論在台灣或日本都是很受歡迎的零嘴，在台灣的量販店或便利商店隨處可見，通常都是經典的巧克力或是草莓口味，到日本玩也不忘帶幾包回國，不過這次阿一一之食意旅遊要介紹大家的是巨無霸Pocky，也告訴大家要去哪裡買才能買得到特別口味！

▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供）

▲▼日本巨無霸Pocky的內包裝為獨立包裝，一包有15根。

▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供）

阿一一之食意旅遊說，最近推出的Giant Pocky是原本Pocky的巨無霸放大版，而目前總共有六種口味，正好也集結了日本各地的名產，像是抹茶、葡萄、哈密瓜還有地瓜等，想要一次吃到的話也能直接買彩虹包裝，裡頭就有五種不同口味的集合！阿一一之食意旅遊表示，巨無霸版的Pocky的包裝是物產的圖案和燙金的商標，十分亮眼，內包裝是採個別包裝，一包總共有15條，在各地伴手禮店幾乎都能找到巨無霸Pocky的蹤跡，但是某些口味卻是地方限定，像是櫻桃就是東北才能買得到的！

▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供）

▲▼信州的巨峰葡萄和草莓化身成巨大Pocky，酸甜果香絕對是必吃口味之一。

▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供）

因為品嘗過宇治抹茶口味，就此踏上搜尋全制霸道路的阿一一之食意旅遊形容，抹茶列入他個人的最愛，餅乾上的抹茶白巧克力餡還撒上細細的抹茶粉，吃到嘴裡味道頗為濃郁，而且因為尺寸變大，吃起來更滿足！信州巨峰葡萄本來就是相當知名葡萄，化身成淡紫色的巨大Pocky，咬一口，在餅乾的酥香中還帶有酸甜果香，怎麼吃都不膩。

▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供）

▲▼如果去到北海道或是東北地區的人，別錯過哈密瓜跟限定發售的佐藤錦櫻桃。

▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供）

吃到什麼甜點、餅乾都絕對不能錯過的就是草莓，在餅乾上有一點一點的乾燥草莓果肉，阿一一之食意旅遊認為，融合了巧克力的甜味還有草莓果香，同樣必吃！另外，如果去到北海道或是東北地區的人，別錯過哈密瓜跟限定發售的佐藤錦櫻桃，後者外表呈現淡淡粉色，吃下去口中瀰漫著酸甜的櫻桃果香，果然一吃就回味無窮！

▲▼日本巨無霸Pocky。（圖／阿一一之食意旅遊提供）

▲想要一次吃到的人可以買彩虹版，五種口味直接集合。

關鍵字： 阿一一之食意旅遊 巨無霸Pocky Pocky 日本旅遊 日本美食

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