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蓮花燈整排！高雄燈會佛光山區遭網友酸：過中元節、韓seafood

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▲高雄佛光山蓮花燈。（圖／取自《高雄旅遊網》臉書專頁。）

▲高雄燈會佛光山區蓮花燈引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自《高雄旅遊網》臉書專頁。）

旅遊中心／綜合報導

2019高雄燈會以金銀河為概念打造，燈會結合生肖豬創造百豬燈區圓潤可愛萌氣十足，並首次移師愛河畔利用水岸河港地景，規劃充滿在地特色的水岸燈會。不過金銀河系列其中的佛光山燈區蓮花柱燈飾引起熱烈討論，遭網友酸「中元節提早到」、「韓seafood」。

▲高雄佛光山蓮花燈。（圖／取自《高雄旅遊網》臉書專頁。）

▲燈會佛光山區。（圖／翻攝自《高雄旅遊網》臉書專頁。）

2019愛河燈會金銀河將於年2月9日（初五）正式登場，活動為期12天，今年特別將燈會地點從港邊移到愛河，就位在高雄橋至七賢橋，以愛河為主題打造金銀河意象。除了愛河燈會，春節期間還有佛光山、旗山、岡山組成的三山燈會，佛光山春節期間2月5日至3月6日也會同時舉行平安燈法會活動。

佛光山燈區白天照被網友Po在粉絲專頁《只是堵藍》笑稱是「金童玉女加蓮花」像在辦法會，對此，官方臉書粉專則張貼一系列燈會夜晚照片，並表示金銀河的蓮花是佛光山燈區，每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福，也有網友持不同意見表示「不要扭曲祝福」、「內心良善的人看什麼都是美好的」、「嘲笑的是花燈設計者的心血」。

▲高雄燈會蓮花燈。（圖／取自高雄燈會藝術節 Kaoshiung Lantern Festival官方臉書專頁）

▲每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福。（圖／取自高雄燈會藝術節 Kaoshiung Lantern Festival官方臉書專頁）

高雄市政府觀光局表示今年高雄燈會不僅保留傳統燈區也有新創意的燈飾，除了蓮花燈，其他燈區還有童心童趣、懷舊風味、魅力星光、戀戀風情等四大主題，首創數座絢爛百米隧道燈、以及獨創頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾。另外，愛河旁將規劃復古市集，邀請棉花糖、捏麵人、畫糖等攤位，呈現古早風格的夜市，現場也會有劇團、演唱會與霹靂布袋戲及明華園等演出。

高雄燈會金銀河
日期：2月9日（初五）至2月20日

關鍵字： 高雄旅遊 高雄燈會

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