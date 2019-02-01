春節、228連假都能用！新竹暖冬補助1千5　2月假日也適用

▲新竹暖冬補助加碼擴及至假日。（圖／麗緻餐旅集團提供）

旅遊中心／綜合報導

新竹市政府推出「擴大暖冬補助－來去新竹住一晚」，讓市內旅宿業者訂房率在淡季中仍逆勢成長，也帶動巷弄美食業績。繼日前宣布補助加碼延長至2月份後，城銷處31日表示，因應年節觀光熱潮，2月份的補助擴及至假日也能使用，邀請全國民眾春節連假期間一同來新竹市住一晚，感受這座年輕古城的獨特魅力。

城銷處長顏章聖表示，「擴大暖冬補助－來去新竹住一晚」2月份原訂平日才可獲補助，為力拼在地觀光，2月1日起擴及至假日，包含春節、周末假日，即可獲補助1千至1千5佰元不等，另228連假部分，因四天假期至3月3日結束，也將比照辦理。

▲45家旅宿業者加入補助。（圖／麗緻餐旅集團提供）

顏章聖處長表示，新竹市政府結盟在地45家旅宿業者，只要民眾於2月底前來訪入住新竹，另出示旅宿入住相關證明，亦可享受全市近50家在地巷弄美食店家提供的幸福優惠。此外，迎接春節到來，「2019新竹市藝術燈節」已正式開展，今年以《探索》為主題，主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品，將護城河岸妝點為最浪漫的太空廊道。

▲新竹藝術燈節走太空科幻風。（圖／新竹市政府提供）



城銷處表示，「來去新竹住一晚暖冬版」方案實施後，各家飯店業者訂房率淡季中逆勢成長，業績比以往平均提升約2成，1月份預計可讓新竹市所轄旅宿業者增加1.7萬個客房住用數，帶動約3.5萬人潮，依交通部觀光局預期效益評估，將創造約1.7億元的觀光效益；加碼延長至2月份，則估計可讓旅宿業者增加1萬個客房住用數，帶動約2萬人潮，創造約1億元的觀光效益。

城銷處表示，即日起民眾可於「新竹市觀光旅遊網」首頁連結「擴大暖冬補助－來去新竹住一晚」活動網址，進一步資訊可洽新竹市政府城市行銷處，服務專線：03-5216121#526、541、547。