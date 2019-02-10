文／七逗旅遊網 圖／五福旅遊、shutterstock.com提供
台灣人出國喜歡去哪玩？根據觀光局統計資料2018年1～11月份統計，台灣出國旅客旅遊地區日韓佔36％（5,482,748人次）、中國大陸佔25％(3,854,780人次)、東南亞地區約佔11％（1,724,698人次），顯示旅客以亞洲地區為主要出國目的地。五福旅遊表示，現在3月至6月份的國外旅遊行程，都已陸續上架銷售中，許多旅客開始計畫春天以後的行程，甚至有詢問到暑假的日期，顯示旅客都有提早計畫旅遊的習慣。今年春天你想到哪個國家度假？是最近重新開放的菲律賓長灘島，抑或馬來西亞的海上度假村。春夏之際，中國大陸氣溫宜人、風景明媚是最佳的旅遊季節。
▲在長灘島Tiffany藍的大海上玩水上活動，是種超棒的享受。（圖／shutterstock.com提供）
菲律賓度假勝地長灘島於2018年10月底重新對外開放，島上細如粉末的綿延白色沙灘、乾淨蔚藍的海水，彷彿夢境中才會出現的場景，經過之前長達半年的休養生息後，變得更加美麗。如果你非常喜歡玩海上彈跳包、海釣、浮潛…等水上活動，不妨選擇搭乘全新寬體雙層螃蟹船「水晶MAMA號」出海，在大海中央，體驗豐富的長灘島假期。
▲馬來西亞大紅花度假村。（圖／五福旅遊提供）
來到馬來西亞麻六甲最南端的長沙灘，你會看見海域上有一棟棟villa，從空中俯瞰，這些villa恰好排成馬來西亞的國花─大紅花（朱槿花）的模樣，這座大紅花度假村是馬來西亞新一代的人氣景點，房間面積高達24坪，KING SIZE的舒適大床讓你一覺到天亮，還能享受私人泳池、獨立陽台及蒸氣室。度假村內包含各類風帆、撐船、獨木舟、水上健身、沙灘球類運動…，讓你的假期繽紛又有趣，新增的海陸大進擊活動，如搖擺曼波艇、飛魚、彈跳甜甜圈、兒童ATV電動沙灘車、電動水彈槍射擊、蹦彈跳床…，絕對讓你嗨翻天！
▲稻城亞丁美景如詩如畫。（圖／shutterstock.com提供）
看過《從你的全世界路過》這部電影的觀眾，一定對電影中仙境般的稻城亞丁印象深刻。位在中國四川的稻城亞丁，被譽為人間最後一片淨土，茂密的森林及草原、高聳的雪峰、冰川、蜿蜒的河流、藍天、白雲…，以大自然的原色，交織成一幅色彩飽和的風景畫，美的令人屏息。隨手一拍，明信片般層次豐富的美景信手拈來。
▲華燈初上，青島迷人的夜晚正要揭開序幕。（圖／shutterstock.com提供）
到中國山東來場小旅行，推薦至帶有異國風情、熱鬧的青島。在世界各國擁有高知名度的青島啤酒就來自這座城市，以嶗山泉水、特殊的菌種製成，香醇的口感令人回味無窮，青島啤酒廠德式的外觀相當引人注目。想知道是什麼樣的環境造就了嶗山甘甜的泉水，就親自走一趟吧！嶗山的太清景區有「嶗山小江南」之稱，南面海灣，吹送而來的濕氣形成亞熱帶氣候，竹林、茶園、廣玉蘭…等亞熱帶植物景色豐富，古樹名木眾多，乾淨的空氣為你的肺進行一場深度大掃除。
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春天出發！中國、東南亞度假勝地大集合
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