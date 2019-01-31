北投泡牛奶湯、夢幻氣球房　2月情人節台北飯店優惠懶人包

▲七夕住房方案優惠統整。（圖／北投亞太飯店提供。）



記者陳涵茵／台北報導

年假過後就是情人節了，開心和家人過完年也別忘了和戀人們度過甜蜜時光，不少飯店業者已搶先推出不同的情人節住房優惠，情人節大餐、泡溫泉或是浪漫氣球房浪漫百出，想給另一半驚喜現在就可以開始準備。

1.北投亞太飯店

地址：台北市北投區幽雅路31號

電話：02-2898-3088

▲北投亞太飯店每間房都有獨立泡湯空間，白磺泉又有牛奶湯之美名。（圖／北投亞太飯店提供。）



冬天最適合泡溫泉了，北投亞太飯店於2月推出2019溫情久久溫泉西洋情人節專案。2月14日晚上入住北投亞太飯店豪華客房，一泊二食含早、晚餐，可享客房獨立寬敞溫泉浴池泡湯倆人世界。若不住宿飯店有大眾湯、榻榻米日式和風湯屋與戶外湯屋可供選擇，溫泉一日遊專案，泡湯加美食兩人價5,200元享和室湯屋120分鐘，一起泡湯也很幸福。

▲榻榻米日式和風湯屋，還可換上男女日式浴衣拍照。（圖／記者陳涵茵攝）

2.北投麗禧溫泉酒店 Grand View Resort Beitou

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02 2898 8888

▲邊泡湯邊眺望夕陽。（圖／ 北投麗禧溫泉酒店提供）



北投麗禧溫泉酒店是北投著名的5星級溫泉酒店，很適合情人節偶爾奢華一下，2月14日推出來情人節專案，原價21,120元，專案價19,400元，可享有經典住房一夜與雙人套餐，並加贈象徵永生花。僅有兩間的麗禧套房加碼享有翌日延至下午一點退房、房內免費使用早餐與晚餐時贈有酩悅香檳。

3.翰品酒店新莊 Chateau de Chine Hotel Sinjhuang

地址：新北市新莊區中正路82號

電話：02 2998 7699

▲翰品酒店新莊情人節房附贈紅酒。（圖／翰品酒店新莊提供）

翰品酒店新莊於2月11日至2月27日推出2019愛你久久情人節住房專案，凡入住即可升等尊榮一大床雙人房，更免費贈送頂級紅酒及專屬客房浪漫佈置，每房2999元。此外，情人節期間翰品新莊的10樓VIP LOUNGE將佈置成浪漫氣球打卡區，飯店一樓大廳更同步發送金莎巧克力花棒。

4.亞都麗緻大飯店

地址：台北市中山區民權東路二段41號

電話：02 2597 1234

▲巴黎廳度過浪漫法式情人節。（圖／台北亞都麗緻大飯店提供）



台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930打造浪漫情人節體驗，特別推出Eternal Love緻愛永恆專案，戀人們可在巴黎廳1930品嘗頂級法式饗宴，入住台北亞都麗緻大飯店卓越客房一晚，並以拍立得為愛侶們留下紀念，此外還提供兩入愛情摩天輪乘坐券。

5.凱達大飯店

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

電話：02 2306 6777

▲凱達情人節專案。（圖／凱達大飯店提供）

凱達大飯店於2月14日至3月31日期間，攜手珠寶品牌推出「寵愛情人月」住房專案，入住凱達豪華套房，盡情沐浴在高空璀璨夜景下，優雅於客房內享用情人海陸大餐，最後再噴上以玫瑰花及鳶尾花為主香調的TOUS撩心女性淡香精，在香氛環繞之下入眠。

▲每間房都有浴缸。（圖／記者陳涵茵攝）