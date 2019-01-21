台東早午餐店變身火車站超有FU！6種麵包任你選

點評：好有感覺的早餐店！

▲位在台東舊火車站附近的時光車站是以火車站為主題的早午餐店。

旅遊中心／綜合報導 影、圖／雙子喵 Penny Life

許多餐廳都會因應當地特色而裝潢成相同的模樣吸引不少顧客，像是這次雙子喵 Penny Life去看熱氣球的時候偶然找到一家位在台東舊火車站附近的早餐店，以火車站為範例，讓整間店都相當有味道。

▲時光車站的整體從外觀到名片充滿了火車站元素。

在台東貨櫃屋聚落與鐵花村旁，有家名為時光車站的早餐店，除了招牌就做的像是火車站名，走到店門口，第一眼就會發現立牌上的名字雖然是店名，但店家運用巧思製作成火車方向牌，雙子喵也提到，她一看到這個牌子就相當喜歡，她認為等候、時光這兩個詞訴說了旅人的心情，啟程時，等候搭上火車，開啟一段旅程，旅程結束後下車，回憶著美好時光。

▲▼店內空間雖較為小巧，但每處都可見店家的設計巧思。

店面較為小巧，圍繞著火車站主題之外，也帶有點日式風格。雙子喵表示在小黑板上店家寫的營業時間使用了「發車時間」來替代也頗有趣味，在點餐處設置成售票窗口，座位區的部份設計了窗台，就如同置身在古老火車站吃早餐般；另外，雙子喵說，店家將名片做成了火車車票的樣子十分吸睛，讓她想起小時候會購買的追分成功火車票！

▲小黑板上的營業時間以發車時刻來取代。

▲▼座位區的部份設計了窗台，就像在老火車站吃早餐般，另外，名片做成了火車車票的樣子也十分吸睛。

▲餐點的部分，店家提供相當多麵包的種類，可依個人喜好做選擇。

餐點提供了十幾種口味及不同的麵包的搭配，像是土司、佛卡夏、菠蘿、可頌等，這次雙子喵品嘗的是時光牛菠蘿麵包與初鹿鮮奶茶，她形容，表皮烤得酥脆，搭上生菜及餡料，吃起來口感爽口，而且牛肉漢堡排與特製花生醬的組合層次豐富，而奶茶不會太過甜膩，與菠蘿相當契合。

▲▼菠蘿麵包表皮烤得酥脆與內餡一起吃十分爽口，而鮮奶茶喝起來不甜膩，搭配頗為契合。

時光車站 Waiting for Time

地址：台東市中山路408號

營業時間：7：00－13：00

電話：089-351-533