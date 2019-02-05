鹽水限量古早味雞蛋糕！炭火現烤只要銅板價

點評：感覺好好吃啊

▲台南鹽水炭火烤雞蛋糕。（圖、影／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

隨著2月和農曆春節即將到來，各地都開始興起了過年的氛圍。每到元宵節前後，台南鹽水的月津港燈節總是吸引大批人潮前往，到了鹽水怎麼能不吃點當地美食呢？

▲烘烤的熱源來自木炭。

在鹽水有家炭火烤雞蛋糕，採用傳統碳火來烘烤雞蛋糕，目前由孫子接手攤位，讓雞蛋糕繼續飄香。且雞蛋糕每日限量，又因價格便宜，總吸引大量民眾前往排隊，且因炭火烘烤速度較慢，因此更需耗時等待。

▲一組烤盤僅能生產7個。

老闆熟練的將烤盤預熱、上油以避免雞蛋糕沾黏。總共只有3個模，份別是花朵形狀的福、菱形的慢活和知足，一個模一次只能做7個雞蛋糕，若是過焦NG品會挑起來，有時有附近居民會買，若真的過焦還會丟進去當炭火利用。

▲雞蛋糕的模型。

雞蛋糕的外皮脆硬，而內裡紮實帶Q，口感特別，但咬起來需用點力氣。也有網友建議可以冷了之後再微波食用。

▲口感紮實的雞蛋糕。

老闆每日只會準備一個大鐵桶的原料麵糊，麵糊用完就收工。由於一個只賣10塊銅板價，因此每人限量最多只能買10個，希望讓大家都有機會品嚐到這樣傳統的銅板美味。平日早上8點半起在銀樓外面擺攤，中午前就會收攤,因此想買可不能太晚起床。假日則是下午在2點半後在王爺廟巷口，人潮可見一班，要買的朋友如果不是剛開賣來搶頭香可就要有排隊的打算了。

▲每天都人潮眾多。

鹽水炭火烤雞蛋糕

早上：台南市鹽水區中正路29號前 (金豐山銀樓前)

時間： 8：30-11：30 (完售提早打烊)

假日下午：台南市鹽水區中正路3巷16號

時間：14：30-17：00 (完售提早打烊)

每個10元/一人限買十個

周一公休